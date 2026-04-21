Убиство у Њемачкој: Србин погођен самостријелом

Педесетогодишњи Нијемац пријавио је путем хитног позива полицији да је убио другог мушкарца, држављанина Србије, у мјесту Преланк/Нојштрелиц на сјеверу Њемачке.
Више патролних возила изашло је на лице мјеста, у гдје се наводно догодио злочин у суботу око 16.45 сати.
Полицајци су на лицу мјеста затекли осумњиченог и обезбиједили наводно средство извршења кривичног дијела - самостријел. На имању осумњиченог пронађено је и тијело мушкарца, а ријеч је о држављанину Србије (32).
Прве околности и истрага на лицу мјеста додатно су учврстиле сумњу против 50-годишњака, који је у тренутку интервенције имао концентрацију алкохола у крви од 2,79 промила, те је одмах ухапшен јавља Tagesshau, преносе Независне новине.
Према првим сазнањима, прије злочина је дошло до свађе између двојице мушкараца који су се познавали. Тачан мотив и остали детаљи још се истражују.
Осумњичени је у недјељу, изведен пред судију за притвор.
Судија је, на захтјев Државног тужилаштва Неубранденбург, издао налог за притвор због сумње на убиство из нехата.
Осумњичени се сада налази у притвору током истраге.
