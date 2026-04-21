Трамп: Иран у више наврата прекршио примирје

21.04.2026 14:48

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп оптужио је Иран да је у више наврата прекршио примирје.

"Иран је много пута прекршио примирје", написао је Трамп на "Трут соушл".

Трамп није поменуо доказе нити конкретне ситуације кршења примирја, које је постигнуто 7. априла и истиче сутра.

Амерички предсједник изјавио је јуче да ће примирје "врло вјероватно бити продужено" уколико се мировни споразум не постигне сутра до краја дана.

