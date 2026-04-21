Лавров: Москва се нада реализацији договора са Аљаске

Аутор:АТВ
Москва се нада да ће бити испуњени споразуми Русије и САД постигнути на Аљасци, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Остајемо оптимистични. Надамо се да ће споразуми постигнути на Аљасци бити поштовани и спроведени", рекао је Лавров на састанку са вршиоцем дужности либијског министра спољних послова Тахером ел Бауром у Москви.
Лавров је додао да ће Русија анализирати информације о очекиваним америчко-иранским преговорима у Исламабаду.
"Ситуација може да се промијени десет пута дијаметрално у једном дану", навео је руски министар спољних послова.
Лавров је оцијенио да ће бити успјех ако преговори Ирана и САД резултирају споразумом који је близак некадашњем Заједничком свеобухватном плану акције о иранском нуклеарном програму, преноси Срна.
