Лавров: Москва се нада реализацији договора са Аљаске

Аутор:

АТВ
21.04.2026 13:58

Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Москва се нада да ће бити испуњени споразуми Русије и САД постигнути на Аљасци, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Остајемо оптимистични. Надамо се да ће споразуми постигнути на Аљасци бити поштовани и спроведени", рекао је Лавров на састанку са вршиоцем дужности либијског министра спољних послова Тахером ел Бауром у Москви.

Лавров је додао да ће Русија анализирати информације о очекиваним америчко-иранским преговорима у Исламабаду.

"Ситуација може да се промијени десет пута дијаметрално у једном дану", навео је руски министар спољних послова.

Лавров је оцијенио да ће бити успјех ако преговори Ирана и САД резултирају споразумом који је близак некадашњем Заједничком свеобухватном плану акције о иранском нуклеарном програму, преноси Срна.

