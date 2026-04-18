Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров рекао је да је НАТО у више наврата прекршио обећања дата Русији.
Лавров на Анталија дипломатском форуму подсјетио на догађаје од распада Совјетског Савеза, на начин на који се све то дешавало и на умијешаност Запада у све догађаје који су услиједили.
Лавров је подсјетио да је још 1999. договорено на састанку Савјета Русија-НАТО да Алијанса неће доминирати другима науштрб безбједности других, а на састанку министара одбране у Женеви 2021. договорена је недјељивост безбједности.
"Русија је у једном тренутку затражила да са Алијансом изради правно обавезујући документ што је НАТО одбио уз образложење да се то може радити само са чланицама Алијансе. Прво су била усмена обећања, посебно крајем деведетих година прошлог вијека, а касније и у писаној форми", истакао је Лавров, додајући да је НАТО све то прекршио као и обећање о неширењу даље на исток.
Према његовим ријечима, руска традиција налаже да је приликом склапања договора "чак и руковање довољно" да се тај договор не крши.
Лавров је подсјетио да када је Москва скренула пажњу на ранија обећања, из Алијансе јој је поручено да се то "не тиче Русије, већ само НАТО-а и његових чланица", те да гаранције какве је тражила Русија могу само да добину чланице Алијансе.
Говорећи о Украјини, Лавров је истакао да је међу првим стварима које су учињене забрањен руски језик и све што је руско у Украјини.
"Сада се води рат Запада и Украјине против Русије", истакао је Лавров.
Лавров је истакао да ниједна земља у свијету не брани никоме да користи свој језик, али у Украјини нису марили за то што је руски заштићен Уставом.
"Они нису марили за то већ су забранили руски, док постоје бројни закони који у Украјини дозвољавају нацизам", навео је Лавров.
ЕГоворећи о енергетици, Лавров је оцијенио да Европљани нису ни размишљали о бенефитима кориштења руске нафте и гаса, те да су то схватили само премијер Мађарске Виктор Орбан и премијер Словачке Роберт Фицо.
"ЕУ је најавила да сљедеће године прекида увоз руских енергената, али су Европљани поништили такву одлуку усљед кризе на Блиском истоку. Сви схватају од чега ЕУ постаје зависна - од америчког гаса и нафте, а хтјели су да буду независни од руских енергената", рекао је Лавров.
Према његовим ријечима, Лондон, Париз и Брисел признају да много кошта одустајање од руске нафте, али да не одустају од намјере да то спроведу.
Говорећи о предсједнику Украјине Владимиру Зеленском, Лавров је подсјетио да украјински лидер, наводно, заговара европске вриједности, али да је за њега главна вриједност је да забрани све што је руско, као и глорификовање и легализовање нацизма.
"Упркос томе, ЕУ и даље тврди да Зеленски заговара европске вриједности", додао је Лавров, преноси Срна
