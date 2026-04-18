Logo
Large banner

Грушко: Москва ће одговорити на дискриминаторске мјере ЕУ

Аутор:

АТВ
18.04.2026 08:55

Коментари:

0
Грушко: Москва ће одговорити на дискриминаторске мјере ЕУ

Москва ће одговорити на смањење руског дипломатског присуства у Европској унији, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.

"Политику званичног Брисела о смањењу руског дипломатског присуства у ЕУ сматрамо дискриминацијом и директним кршењем Бечке конвенције о дипломатским односима"“, рекао је Грушко за РИА Новости.

Он је напоменуо да такви поступци неће остати без одговора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Грушко

Русија

Европска унија

Брисел

дипломатија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сусрет Ђорђе Мелони и Емануела Макрона у Паризу

Свијет

Мелони остала у чуду због дочека Макрона: Очигледно није очекивала пољубац

4 ч

1
"Џералд Форд" поново упловио у воде Блиског истока

Свијет

"Џералд Форд" поново упловио у воде Блиског истока

4 ч

0
Танкери у Ормуском мореузу

Свијет

САД обновиле лиценцу за продају руске нафте до 16. маја

4 ч

0
Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

Свијет

Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Акција полиције: Пронађена велика количина оружја, ухапшене три особе

12

35

Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?

12

34

Дачић и Каран: Везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте

12

18

Удала се Мелина Џиновић: Рекла "да" 23 године старијем милионеру, затворили општину због њих

12

14

Жељка Цвијановић са Ердоганом: "Добар разговор током радног доручка"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner