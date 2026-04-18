Грушко: Москва ће одговорити на дискриминаторске мјере ЕУ

Аутор:АТВ
Москва ће одговорити на смањење руског дипломатског присуства у Европској унији, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.
"Политику званичног Брисела о смањењу руског дипломатског присуства у ЕУ сматрамо дискриминацијом и директним кршењем Бечке конвенције о дипломатским односима"“, рекао је Грушко за РИА Новости.
Он је напоменуо да такви поступци неће остати без одговора.
12
38
12
35
12
34
12
18
12
14
