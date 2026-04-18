САД обновиле лиценцу за продају руске нафте до 16. маја

18.04.2026 08:05

Танкери у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Министарство финансија Сједињених Америчких Држава обновило је лиценцу којом се дозвољава продаја руске нафте, изузимајући је из режима санкција до 16. маја.

Према документу, дозвољене су трансакције које се односе на продају, испоруку и истовар сирове нафте и нафтних деривата из Русије, под условом да су били укрцани на танкере до 17. априла. Лиценца важи до 16. маја.

Америчке власти су још у марту, у покушају да обуздају раст цијена нафте послије напада на Иран, изузеле из санкција руску нафту и нафтне деривате који су били укрцани на бродове закључно са 12. мартом. Та лиценца важила је до 11. априла.

Ова одлука је донијета упркос томе што је амерички министар финансија Скот Бесент у среду изјавио да САД неће продужавати генералне лиценце за куповину руске и иранске нафте.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков након тога је поручио да је Москва била спремна на такав развој догађаја и да већ годинама живи под, како је навео, незаконитим санкцијама.

Русија

Нафта

tanker

Америка

Дмитриј Песков

Прочитајте више

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп рекао шта ће бити ако се Иран и САД не договоре: Опет бомбе!

1 ч

1
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Међународни суд правде постао мјесто правног рата

20 ч

0
Фицо: Руси клече само када вежу пертле

Свијет

Фицо: Руси клече само када вежу пертле

22 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 62 украјинска дрона

23 ч

0

Више из рубрике

Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

Свијет

Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп рекао шта ће бити ако се Иран и САД не договоре: Опет бомбе!

1 ч

1
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Још један преокрет? "Наш уранијум не иде нигдје"

10 ч

1
Петер Мађар

Свијет

Нова влада најавила увођење евра у Мађарској

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Успостављена директна линија Сарајево - Париз: Летови од 125 КМ

08

55

Грушко: Москва ће одговорити на дискриминаторске мјере ЕУ

08

51

Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

08

46

Огласио се МУП Српске: Појачане мјере безбједности

08

43

Трагедија у Славонском Броду: Воз ударио двије жене, погинуле на мјесту!

