САД обновиле лиценцу за продају руске нафте до 16. маја

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство финансија Сједињених Америчких Држава обновило је лиценцу којом се дозвољава продаја руске нафте, изузимајући је из режима санкција до 16. маја.
Према документу, дозвољене су трансакције које се односе на продају, испоруку и истовар сирове нафте и нафтних деривата из Русије, под условом да су били укрцани на танкере до 17. априла. Лиценца важи до 16. маја.
Америчке власти су још у марту, у покушају да обуздају раст цијена нафте послије напада на Иран, изузеле из санкција руску нафту и нафтне деривате који су били укрцани на бродове закључно са 12. мартом. Та лиценца важила је до 11. априла.
Ова одлука је донијета упркос томе што је амерички министар финансија Скот Бесент у среду изјавио да САД неће продужавати генералне лиценце за куповину руске и иранске нафте.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков након тога је поручио да је Москва била спремна на такав развој догађаја и да већ годинама живи под, како је навео, незаконитим санкцијама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
59
08
55
08
51
08
46
08
43
Тренутно на програму