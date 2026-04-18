Трамп рекао шта ће бити ако се Иран и САД не договоре: Опет бомбе!

Аутор:АТВ
Коментари:1
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће блокада Хормушког мореуза остати на снази и да ће напади бити настављени ако не буде постигнут договор с Ираном, након што је Техеран саопштио да је у потпуности поново отворио мореуз за комерцијалне бродове, али и запријетио да ће га поново затворити због америчке блокаде.
На питање новинара у петак навече шта ће учинити ако не буде договора када примирје с Ираном истекне наредне седмице, Трамп је одговорио: „Не знам. Можда га нећу продужити, али блокада ће остати. Али можда га нећу продужити, па ћете имати блокаду и, нажалост, мораћемо поново почети бацати бомбе.“
Ипак, Трамп је новинарима који су га пратили у авиону "Air Force One" на путу за Вашингтон рекао и да „мисли да ће се то десити“, мислећи на постизање договора, преноси АП.
У суботу су се и даље постављала питања о томе колику слободу бродови заиста имају при проласку овим морским путем, док је Техеран и даље држао чврст надзор над мореузом и пријетио да ће га поново затворити ако САД задрже блокаду иранских бродова и лука.
Иранска објава у петак о отварању овог кључног морског правца, кроз који пролази 20 одсто свјетске нафте, услиједила је у тренутку када се чинило да се држи и десетодневно примирје између Израела и либанског милитантног покрета Хезболах, којег подржава Иран.
У сукобима је убијено најмање 3.000 људи у Ирану, готово 2.300 у Либану, 23 у Израелу и више од десет у државама Залива. Погинуло је и тринаест америчких војника.
Предсједник Доналд Трамп недвосмислено је одбацио идеју да Иран уведе било каква ограничења или наплату путарине на Хормушком мореузу.
„Не. Ни случајно. Не. Не“, рекао је Трамп. Додао је да не може бити путарина уз ограничења. „Не, неће бити путарина.“
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
59
08
55
08
51
08
46
08
43
Тренутно на програму