Трамп рекао шта ће бити ако се Иран и САД не договоре: Опет бомбе!

18.04.2026 07:45

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће блокада Хормушког мореуза остати на снази и да ће напади бити настављени ако не буде постигнут договор с Ираном, након што је Техеран саопштио да је у потпуности поново отворио мореуз за комерцијалне бродове, али и запријетио да ће га поново затворити због америчке блокаде.

На питање новинара у петак навече шта ће учинити ако не буде договора када примирје с Ираном истекне наредне седмице, Трамп је одговорио: „Не знам. Можда га нећу продужити, али блокада ће остати. Али можда га нећу продужити, па ћете имати блокаду и, нажалост, мораћемо поново почети бацати бомбе.“

Ипак, Трамп је новинарима који су га пратили у авиону "Air Force One" на путу за Вашингтон рекао и да „мисли да ће се то десити“, мислећи на постизање договора, преноси АП.

У суботу су се и даље постављала питања о томе колику слободу бродови заиста имају при проласку овим морским путем, док је Техеран и даље држао чврст надзор над мореузом и пријетио да ће га поново затворити ако САД задрже блокаду иранских бродова и лука.

Иранска објава у петак о отварању овог кључног морског правца, кроз који пролази 20 одсто свјетске нафте, услиједила је у тренутку када се чинило да се држи и десетодневно примирје између Израела и либанског милитантног покрета Хезболах, којег подржава Иран.

У сукобима је убијено најмање 3.000 људи у Ирану, готово 2.300 у Либану, 23 у Израелу и више од десет у државама Залива. Погинуло је и тринаест америчких војника.

Предсједник Доналд Трамп недвосмислено је одбацио идеју да Иран уведе било каква ограничења или наплату путарине на Хормушком мореузу.

„Не. Ни случајно. Не. Не“, рекао је Трамп. Додао је да не може бити путарина уз ограничења. „Не, неће бити путарина.“

Прочитајте више

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Још један преокрет? "Наш уранијум не иде нигдје"

10 ч

1
Скочила цијена злата

Економија

Скочила цијена злата

10 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже на округли сто о укидању пореза на бакшиш, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Лас Вегасу.

Свијет

Готово је: "Пристали су на све"

11 ч

0
Фотографије научника који су нестали у Америци

Свијет

Мистерија у САД-у. 11 научника и војних лица преминуло или нестало без трага

13 ч

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Још један преокрет? "Наш уранијум не иде нигдје"

10 ч

1
Петер Мађар

Свијет

Нова влада најавила увођење евра у Мађарској

10 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже на округли сто о укидању пореза на бакшиш, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Лас Вегасу.

Свијет

Готово је: "Пристали су на све"

11 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Свијет

Након 47 дана први крузер прошао Ормуским мореузом

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Успостављена директна линија Сарајево - Париз: Летови од 125 КМ

08

55

Грушко: Москва ће одговорити на дискриминаторске мјере ЕУ

08

51

Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

08

46

Огласио се МУП Српске: Појачане мјере безбједности

08

43

Трагедија у Славонском Броду: Воз ударио двије жене, погинуле на мјесту!

