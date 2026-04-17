Мистерија у САД-у. 11 научника и војних лица преминуло или нестало без трага

Републикански заступник из Мисурија Ерик Бурлисон позива на истрагу ФБИ-ја, док Бијела кућа истражује смрти и нестанке десет научника који су учествовали у тајним нуклеарним и ваздухопловним истраживањима. Њиховим случајевима сада се придружује и једанаести – онај Ејми Ескридж, научнице из Алабаме преминуле 2022. године, чиме расте забринутост због низа необичних околности, пише Фокс њуз.
Њена смрт поново је привукла пажњу јер је најмање десет других недавних случајева смрти или нестанака особа повезаних с америчким војним, нуклеарним и ваздухопловним истраживањима покренуло питања о постојању могућег обрасца. Иако званичници нису потврдили повезаност међу случајевима, подударност у времену и везе појединаца с напредним истраживачким областима изазвале су појачану јавну пажњу и нагађања.
Предсједник Доналд Трамп изјавио је да је „управо изашао са састанка“ о том питању и обећао одговоре у року од неколико дана, назвавши ситуацију „прилично озбиљном“.
"Надам се да је ријеч о случајности, али знаћемо у наредних седам до десет дана", рекао је Трамп новинарима.
Ејми Ескридж преминула је 11. јуна 2022. у Хантсвилу у Алабами, у 34. години. Њена смрт пријављена је као самоубиство, иако је у јавност објављено врло мало службених детаља. Ескридж је била суоснивачица Института за егзотичне науке, а свој рад усмјерила је на експерименталне концепте погона, укључујући, како је сама наводила, истраживање „антигравитације“.
"Открили смо антигравитацију, животи су нам отишли к врагу и људи су нас почели саботирати", рекла је у интервјуу са јутјубером Џеремијем Рајсом 2020. године. – То је узнемиравање, пријетње. Ужасно је.
У истом интервјуу описала је притисак који је осјећала због свог рада.
"Ако иступите јавно, бар неко ће примијетити ако вам одрубе главу. Ако то радите приватно, покопаће вас. Запалиће вам кућу док спавате и то се неће ни појавити у вијестима", изјавила је, додајући да ситуација постаје „све агресивнија“.
Навела је и да сматра како истраживачи који раде на неконвенционалним технологијама могу бити под притиском да свој рад пребаце из јавне у приватну сферу, описујући образац у којем научници који пријаве пробоје једноставно „нестају“ из јавности или престају објављивати радове.
Смрт Ејми Ескридж сада се доводи у везу са случајевима који укључују пензионисаног генерал-мајора ваздухопловства Вилијама „Нила“ Мекасленда, НАСА-ину научницу Монику Јацинто Резу, спољног сарадника Стивена Гарсију, астрофизичара Карла Грилмајра, физичара с МИТ-а Нуна Лоуреира, НАСА-иног инжењера Франка Мајвалда, запослене повезане с Лос Аламосом Мелису Касијас и Ентонија Чавеза, НАСА-иног истраживача Мајкла Дејвида Хикса и фармацеутског научника Џејсона Томаса.
Национална управа за нуклеарну сигурност (ННСА) при Министарству енергетике САД потврдила је за Фокс њуз да истражује смрти и нестанке.
"ННСА је упозната са извјештајима који се односе на запослене наших лабораторија, постројења и локација и истражује о чему је ријеч", наведено је у саопштењу.
Ипак, не постоје јавно доступни докази који би смрт Ејми Ескридж повезали с осталим случајевима, а власти нису указале на било какву везу између њеног рада и околности смрти.
Њен случај постао је и предмет бројних спекулација на интернету и у алтернативним технолошким заједницама, гдје су неки довели у питање околности њене смрти. Те тврдње, међутим, остају непровјерене и нису поткријепљене званичним налазима.
