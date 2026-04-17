Ужас у возу! Машиновођа пронашао 20 тарантула

17.04.2026 17:22

Полиција Њемачке
Фото: pexels/Radwan Menzer

Жена је заборавила 20 тарантула у возу на југу Њемачке, што је изазвало интервенцију полиције након што је машиновођа пронашао необичан терет, рекао је данас портпарол полиције.

Машиновођа је пронашао пакет са ознаком "пауци и шкорпије" у регионалном возу који је ишао према универзитетском граду Тибингену и обавијестио полицију.

Након што је пакет предат на главној станици у Тибингену, полицајци су на кутији пронашли одштампану биљешку преко које је идентификован власник и потврђено да је пакет усклађен са прописима о заштити врста.

Двадесет бразилских тарантула врсте авикуларија геролди биле су спаковане у појединачне контејнере унутар кутије. Сви пауци су били у добром стању када су пронађени јуче, пренијела је агенција ДПА.

Полиција је ступила у контакт са власницом, која је преузела животиње касније истог дана, преноси Срна.

