Logo
Large banner

Цвијановићеву у Анталији срдачно дочекао шеф турске дипломатије

Аутор:

АТВ
17.04.2026 15:58

Коментари:

0
Цвијановићеву дочекао је министар спољних послова Турске Хакан Фидан
Фото: Željka Cvijanović/Instagram/screenshot

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић стигла је у Анталију гд‌је се одржава Дипломатски форум, а дочекао је министар спољних послова Турске Хакан Фидан.

"Срдачан дочек у Анталији. На самом почетку Дипломатског форума, сусрет са домаћином, министром спољних послова Турске Хаканом Фиданом", написала је Цвијановићева на Инстаграму и објавила снимак дочека

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

хакан фидан

Турска

Анталија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner