Иран управо објавио: Хормушки мореуз је отворен

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ирански министар спољних послова Абас Арагчи објавио је да је Хормушки мореуз отворен за сва комерцијални саобраћај након примирја Израела и Либана и вриједиће све до његовог истека.
"У складу с примирјем у Либану, пролаз за сва комерцијална пловила кроз Хормушки мореуз проглашен је потпуно отвореним за преостали период примирја, на координираној рути како је већ најавила Организација за луке и поморство Исламске Републике Иран", написао је Арагчи на друштвеној мрежи X.
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
