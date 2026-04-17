Крао сребрнину из Јелисејске палате и продавао на интернету: Ево колику казну је добио

17.04.2026 11:04

Фото: Unsplash

Бивши службеник задужен за сребрнину у Јелисејској палати осуђен је на двије године затвора, од чега ће годину дана провести уз електронски надзор, због крађе и препродаје око 100 комада вриједног посуђа из предсједничке резиденције, саопштио је данас суд у Паризу.

Забрањено му обављање послова везаних за сребрнину

Суд је оцијенио да су дјела тешка због дужег периода извршења, броја украдених предмета, као и њихове финансијске и историјске вриједности, уз констатацију да је оптужени нарушио повјерење послодавца.

Оптуженом Томасу М. изречена је и забрана обављања послова везаних за сребрнину, као и забрана присуства аукцијама, уз новчану казну од 10.000 евра, пренијела је телевизија БФМ.

Сараднику двије године затвора

Његов партнер Дамијен Г. осуђен је на двије године затвора, од чега 16 мјесеци условно, док ће преосталих осам мјесеци служити уз електронски надзор.

Суд је навео да је управо он организовао продају украдених предмета путем интернета, зарадивши око 15.000 евра.

Осуђен и главни купац

Главни купац украдених предмета, Гислен М, осуђен је на годину дана условне казне. Он је, према наводима суда, од оптужених купио око 80 предмета, углавном у директним сусретима, често плаћајући готовином или разменом.

Афера је откривена 2025. године, када је француска национална мануфактура у Севру уочила продају тањира из Јелисејске палате на аукцијским сајтовима, након чега је управа предсједничке резиденције пријавила нестанак вриједних предмета, укључујући и дјела познатих умјетника.

Укупна штета 377.370 евра

Укупна штета процијењена је на око 377.370 евра, док је одбрана тај износ оспорила.

Током суђења, оптужени је признао да је украо око 100 предмета, наводећи да их је у почетку узимао због њихове лепоте, а касније и ради препродаје како би вратио дугове, позивајући се на тешку финансијску ситуацију.

