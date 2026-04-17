Крао сребрнину из Јелисејске палате и продавао на интернету: Ево колику казну је добио

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бивши службеник задужен за сребрнину у Јелисејској палати осуђен је на двије године затвора, од чега ће годину дана провести уз електронски надзор, због крађе и препродаје око 100 комада вриједног посуђа из предсједничке резиденције, саопштио је данас суд у Паризу.
Суд је оцијенио да су дјела тешка због дужег периода извршења, броја украдених предмета, као и њихове финансијске и историјске вриједности, уз констатацију да је оптужени нарушио повјерење послодавца.
Хроника
Оптуженом Томасу М. изречена је и забрана обављања послова везаних за сребрнину, као и забрана присуства аукцијама, уз новчану казну од 10.000 евра, пренијела је телевизија БФМ.
Његов партнер Дамијен Г. осуђен је на двије године затвора, од чега 16 мјесеци условно, док ће преосталих осам мјесеци служити уз електронски надзор.
Суд је навео да је управо он организовао продају украдених предмета путем интернета, зарадивши око 15.000 евра.
Свијет
Главни купац украдених предмета, Гислен М, осуђен је на годину дана условне казне. Он је, према наводима суда, од оптужених купио око 80 предмета, углавном у директним сусретима, често плаћајући готовином или разменом.
Афера је откривена 2025. године, када је француска национална мануфактура у Севру уочила продају тањира из Јелисејске палате на аукцијским сајтовима, након чега је управа предсједничке резиденције пријавила нестанак вриједних предмета, укључујући и дјела познатих умјетника.
Укупна штета процијењена је на око 377.370 евра, док је одбрана тај износ оспорила.
Регион
Током суђења, оптужени је признао да је украо око 100 предмета, наводећи да их је у почетку узимао због њихове лепоте, а касније и ради препродаје како би вратио дугове, позивајући се на тешку финансијску ситуацију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму