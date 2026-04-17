Руска ПВО оборила 62 украјинска дрона

АТВ
17.04.2026 09:52

Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Дежурна средства руске ПВО оборила су током протекле ноћи 62 украјинске беспилотне летјелице, саопштило је Министарство одбране Русије.

Конкретно, руски борци су пресрели и уништили дронове изнад Астраханске, Бјелгородске, Брјанске, Вороњешке, Курске, Лењинградске, Новгородске области и Републике Крим.

Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, пише РТ Балкан.

