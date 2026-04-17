Приликом пада хеликоптера осам особа погинуло

АТВ

АТВ
17.04.2026 09:07

Фото: Pexels

Осам чланова посаде и путника је погинуло када се срушио хеликоптер између плантажа палминог уља на индонежанском острву Борнео, саопштили су данас званичници.

Хеликоптер Airbus H130, у власништву компаније ПТ Метју Ер Нусантара, изгубио је контакт пет минута након полијетања из округа Мелави у провинцији Западни Калимантан, наведено је у извештају индонежанских служби, пренио је АП.

Летјелица је била на путу ка другој плантажи у округу Кубу Раја, када је нестала са радара.

Спасилачке екипе су касније пронашле олупину у густим шумама округа Секадау и потврдиле смрт свих путника и чланова посаде.

Међу погинулима је био и један држављанин Малезије, саопштили су надлежни.

Индонезија, архипелаг са око 270 милиона становника, често се суочава са озбиљним саобраћајним несрећама, укључујући авионске и хеликоптерске падове, као и поморске несреће, наводи АП.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Огласио се Нетанјаху након што је пристао на примирје за са Либаном

Наоружани пљачкаши држали 25 талаца у банци

Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

