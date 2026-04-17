Приликом пада хеликоптера осам особа погинуло

Аутор:АТВ
Коментари:0
Осам чланова посаде и путника је погинуло када се срушио хеликоптер између плантажа палминог уља на индонежанском острву Борнео, саопштили су данас званичници.
Хеликоптер Airbus H130, у власништву компаније ПТ Метју Ер Нусантара, изгубио је контакт пет минута након полијетања из округа Мелави у провинцији Западни Калимантан, наведено је у извештају индонежанских служби, пренио је АП.
Летјелица је била на путу ка другој плантажи у округу Кубу Раја, када је нестала са радара.
Спасилачке екипе су касније пронашле олупину у густим шумама округа Секадау и потврдиле смрт свих путника и чланова посаде.
Међу погинулима је био и један држављанин Малезије, саопштили су надлежни.
Индонезија, архипелаг са око 270 милиона становника, често се суочава са озбиљним саобраћајним несрећама, укључујући авионске и хеликоптерске падове, као и поморске несреће, наводи АП.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Тренутно на програму