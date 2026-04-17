Доктор умјесто слезине човјеку извадио јетру: Пацијент преминуо на операцијском столу

Хирург са Флориде, др Томас Шакновски (44), оптужен је за убиство из нехата другог степена након што је током операције мушкарцу (70) грешком извадио јетру умјесто слезине, што је довело до смрти пацијента на операционом столу.
Несрећни догађај одиграо се у августу 2024. године. Пацијент Бил Брајан из Алабаме дошао је у болницу са боловима у стомаку. Како се наводи у судским документима, иако је несрећни човјек желио да се врати кући, др Шакновски га је три дана притискао да пристане на операцију док на крају није попустио.
Током захвата који је требало да буде обично лапароскопско уклањање слезине, хирург је направио незамисливу грешку. Умјесто слезине, извадио је јетру, што је изазвало “катастрофалан губитак крви и смрт на операционом столу”.
Да ствар буде још језивија, након операције доктор се правдао шоком и хаосом, тврдећи да је пацијент преминуо од пуцања анеуризме. Међутим, аутопсија је открила сурову истину: није било никаквог пуцања анеуризме, слезина је била нетакнута на свом мјесту, а јетра је потпуно недостајала!
Његова удовица, Беверли Брајан, потпуно је сломљена.
– Када људима причам шта се десило, и даље звучи превише страшно да би било истинито. И сама једва вјерујем да се то догодило. Можете ли то да замислите? – изјавила је несрећна жена, преноси НБЦ Неwс.
Оно што додатно леди крв у жилама јесте податак да др Шакновском ово није прва кардинална грешка! У мају 2023. године, он је током рутинског захвата грешком уклонио дио панкреаса пацијенту којем је требало да извади надбубрежну жлијезду, због чега је на крају морао да исплати одштету од 400.000 долара.
Само два месеца касније, у јулу 2023. године, другом пацијенту је грешком уклонио дио цријева, што је изазвало перфорацију од које је пацијент недуго затим преминуо на интензивној њези.
Доктор је коначно ухапшен у понедјељак у Мирамар Бичу на Флориди и пребачен у затвор у округу Волтон, гдје чека излазак пред суд. Медицинска лиценца му је у међувремену суспендована и опозвана у Алабами, Флориди и Њујорку. Занимљиво је да, упркос стравичним оптужбама, према јавним евиденцијама Шакновски никада раније није био замољен да поднесе оставку нити су му биле укинуте болничке привилегије у посљедњих 10 година.
Болница у којој се операција догодила, саопштила је да им је безбједност приоритет и нагласила да др Шакновски никада није био њихов запослени, те да није обављао праксу у њиховим установама од тог фаталног августа.
Удовица преминулог Била Брајана поднијела је ове године и грађанску тужбу и има само једну жељу: “Он би желио да његова смрт спријечи да неко други буде повријеђен. Ако смо ми морали кроз ово да прођемо и он да умре, барем овај човјек више никога неће повриједити сада”
