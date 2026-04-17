Стиже разведравање, погледајте гдје ће бити најтоплије

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити умјерено до претежно облачно вријеме, док се током дана очекује разведравање и сунчани периоди, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутро је промјенљиво, локално на сјеверу и у Крајини са слабом кишом, док је на југу Херцеговине ведро. Током дана доћи ће до престанка падавина уз сунчане интервале и слаб до умјерен развој облачности. У брдско-планинским предјелима постоји могућност за краткотрајни пљусак.
Вјетар ће бити слаб до умјерен сјевероисточни, док ће у Херцеговини током јутра и вечери дувати појачана бура.
Максимална дневна температура ваздуха износиће од седамнаест до двадесет четири степена Целзијусова, док ће у вишим предјелима бити свјежије са температуром од тринаест степени Целзијусових.
Према подацима за седам часова, најхладније је на Хан Пијеску и Чемерну гдје је измјерено осам степени Целзијусових. У Билећи и Сокоцу измјерено је десет степени, док је у Мркоњић Граду и Рибнику температура износила једанаест степени.
У Вишеграду, Новом Граду и Рудом измјерено је дванаест степени, док је у Бањалуци, Бијељини, Приједору и Фочи жива у термометру достигла тринаести степен. У Добоју је измјерено четрнаест степени, а најтоплије јутро забиљежено је у Требињу са шеснаест степени Целзијусових.
У највећем граду Српске јутро је облачније уз могућу пролазну слабу кишу. Током дана очекује се сунчано вријеме уз умјерену облачност, док ће вече бити претежно ведро. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјевероисточни. Максимална температура ваздуха износиће око двадесет три степена Целзијусова.
