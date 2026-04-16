Сутра ово никако не смијете да изговорите: Обиљежавамо важног свеца уз 3 строга обичаја

16.04.2026 21:13

Фото: ATV

Православни вјерници и Српска православна црква 17. априла обиљежавају празник посвећен Светом Јосифу Песмописцу или како га још називају Химнографом, једном од најзначајнијих духовних стваралаца у историји хришћанства.

Његово име везује се за дубоку вјеру, али и за богато црквено песништво које је оставило неизбрисив траг у православној традицији.

Од Сицилије до монашког живота

Свети Јосиф рођен је на Сицилији, али је врло рано остао без родитеља. Након тог животног ударца, напушта родни крај и одлази у Солун, гдје започиње потпуно нови живот.

Управо тамо се замонашио, бирајући пут вјере, скромности и духовног стваралаштва, далеко од световне буке.

Свети Јосиф није био само монах – био је и изузетно надарен пјесник. Његове црквене пјесме и химне постале су дио богослужбеног живота и преносе се кроз генерације.

Вјерује се да је кроз стихове успијевао да изрази оно што речи често не могу – дубоку вјеру, покајање и љубав према Богу.

Обичаји и вјеровања

У народу се овај дан обиљежава мирно, без велике помпе, али са посебним поштовањем према тишини и духовности.

Вјерује се да на овај празник људи треба да се фокусирају на своје мисли, мир и да не упућују тешке ријечи.

Постоји и вјеровање да они који се данас искрено помоле могу пронаћи утјеху и снагу у тешким тренуцима, баш као што је и Свети Јосиф пронашао свој пут након великих животних губитака.

(телеграф)

