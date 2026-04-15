Данас славимо Светог Тита, изговорите ово за вјечни спас

15.04.2026 06:59

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Преподобног Тита Чудотворца, који је у манастир отишао у раним годинама.

Према предању, Преподобни Тит Чудотворац био је смјеран и послушан, а добрим дјелима која је чинио превазишао је све људе.

За вријеме иконоборачког покрета, Тит је подржавао иконе, а хришћани вјерују да је због његове велике смјерности и чистоте од Бога добио дар чудотворства и за живота и по смрти.

Тит Чудотворац је имао бројне сљедбенике и ученике, а упокојио се у IX вијеку.

Српска православна црква слави овог свеца 15. априла по црквеном (јулијанском), а 2. априла по грегоријанском календару.

Вјерује се да на данашњи дан треба изговорити сљедећу молитву уколико желите да вам се догоди чудо:

"У теби се, оче, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједио Христа. Дјелима си учио презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Свети Тите, радује се дух твој. Амин."

