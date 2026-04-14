Logo
Large banner

Барсини голови недовољни, Атлетико Мадрид у полуфиналу

Аутор:

АТВ
14.04.2026 23:01

Коментари:

0
Адемола Лукман из Атлетико Мадрида слави са саиграчима након што је постигао почетни гол за свој тим током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Атлетико Мадрида и Барселоне у Мадриду, Шпанија, у уторак, 14. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Мирисало је на спектакл у Мадриду, али на крају само дебакл за Барселону. Атлетико Мадрид је у полуфиналу Лиге шампиона након што је са укупних 3:2 (1:2 у вечерашњем мечу) био бољи од Барселоне.

Невјероватно је кренуло за Барсу. Ламин Јамал је већ у четвртом минуту на асистенцију Тореса донио предност Барси од 1:0.

Двадесетак минута касније стиже поравнање на претходну утакмицу. Торес постиже гол за 2:0 и враћа Барсу у игру. Тако разиграни запријетили су екипи Дијега Симеонеа да ће свједочити спектаклу.

Дијего Симеоне
Ипак, од спектакла до дебакла требало је да прође седам минута. Лукман постиже погодак у 31. минуту меча и смањује предност Барселоне која од тог тренутка поново јури заостатак.

Славља је било у Барселониним редовима и у 55. минуту када Торес постиже трећи гол за своју екипу, али ВАР поништава усхићење.

До краја је било прилика, а мечу је сигурно пресудио црвени картон Гарсије у редовима Барселоне, а са играчем мање тим из Каталоније није имао снаге да надигра Атлетико Мадрид.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner