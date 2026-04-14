Дискретни херој, Дејан Босанчић, побиједио болест и поново тресе мреже

Иван Драгичевић
14.04.2026 21:09

Дејан Босанчић
Фото: ATV

У најважнијој животној бици Дејан Босанчић побиједио је опаку болест, као што је то небројено пута урадио на фудбалском терену. Без лопте и голова није могао па је одмах након успјешно завршеног лијечења поново обуо копачке.

Заиграо је за свој Спорт тим гдје је прије 20 година фудбалски проходао. Признаје, осјећај је неописив.

Пресрећни што га имају у тиму су његови саиграчи.

Није имао дилему, фудбал је његов живот па је повратак на терен био природан корак. Добио је амин од доктора, а деби није могао да буде бољи. Дао је два гола за побједу Спорт тима.

Живот је саткан од добрих и лоших ствари, а када се чини да излаза нема, битно је сачувати оптимизам, поручује Дејан. Ако сам могао ја, може и неко други са осмијехом ће овај млади фудбалер пред којим је још много утакмица и голова. Ону најважнију, животну, добио је убједљиво.

