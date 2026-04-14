Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

Власник Наполија Аурелио Де Лаурентис изнио је низ радикалних предлога за промјену фудбалских правила, истичући да је спорту неопходна модернизација како би задржао млађу публику.
Контроверзни први човјек Наполија у разговору за Њујорк Тајмс поручио је да данашњи формат утакмица више не одговара новим генерацијама.
"Фудбал ће изгубити млађе генерације. Утакмице су предуге, дјеца немају концентрацију за 90 минута игре", рекао је Де Лаурентис, уз критику и саме структуре меча.
Посебно је апострофирао паузу између два дијела игре.
"Замислите ту паузу од 15 минута на полувремену. Мислите ли да ће се дијете вратити послије тога? Неће – отићи ће да игра Фифу", сликовито је објаснио.
Рјешење које предлаже означио је као – револуционарно. Према његовој идеји, полувријеме би трајало 25 минута ефективне игре, уз мјерење искључиво времена док је лопта у игри, чиме би се елиминисало одуговлачење.
Додатно, Де Лаурентис заговара и потпуно укидање класичних казни.
"Укинуо бих жуте и црвене картоне. Умјесто тога, играч би излазио на пет минута за блажи прекршај, односно на 20 минута за тежи", навео је први човјек Наполија.
Његове промјене иду још даље – тражи и редефинисање правила офсајда, сматрајући да тренутни систем спутава атрактивност игре.
"Не можете поништити гол због неколико милиметара. Премало је голова, игра мора да буде спектакуларнија", поручио је.
На крају, Де Лаурентис је упозорио да је будућност фудбала директно везана за интересовање млађих генерација.
"Нове генерације су наше злато. Ако их не задовољимо – умријећемо", закључио је италијански функционер, најављујући идеје које би могле изазвати велику расправу у свјетском фудбалу.
(б92)
