Пред посланицима Декларација о затварању ОХР-а

Аутор:АТВ
Коментари:2
Народна скупштина Републике Српске данас ће, у наставку сједнице која почиње у 10 часова, разматрати Декларацију о затварању ОХР-а, чији је предлагач предсједник парламента Ненад Стевандић.
У предложеној Декларацији се јасно наводи да, уколико високи представник у БиХ настави да користи такозвана „бонска овлашћења“, Република Српска задржава право да употреби сва правна и политичка средства како би заштитила своје интересе и уставну позицију у оквиру БиХ.
Документ такође садржи позив надлежним институцијама да ставе ван снаге све одлуке донесене од стране Кристијана Шмита и Валентина Инцка, те да одмах отпочну процес враћања свих надлежности које су, како се наводи, неуставно одузете ентитетима.
Поред кључне тачке о затварању ОХР-а, пред посланицима ће се наћи и низ важних извјештаја о раду институција за 2025. годину:
Такође, дневни ред обухвата и информацију Одбора за ревизију Народне скупштине са тематске сједнице о извјештају ревизије учинка на тему „Превенција вршњачког насиља у Републици Српској“, чиме парламент показује посвећеност рјешавању актуелних друштвених проблема.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
16 ч9
Република Српска
19 ч11
Република Српска
21 ч13
Република Српска
21 ч12
Најновије
Тренутно на програму