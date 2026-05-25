Пред посланицима Декларација о затварању ОХР-а

У предложеној Декларацији се јасно наводи да, уколико високи представник у БиХ настави да користи такозвана „бонска овлашћења“, Република Српска задржава право да употреби сва правна и политичка средства како би заштитила своје интересе и уставну позицију у оквиру БиХ.

Документ такође садржи позив надлежним институцијама да ставе ван снаге све одлуке донесене од стране Кристијана Шмита и Валентина Инцка, те да одмах отпочну процес враћања свих надлежности које су, како се наводи, неуставно одузете ентитетима.

Обиман дневни ред

Поред кључне тачке о затварању ОХР-а, пред посланицима ће се наћи и низ важних извјештаја о раду институција за 2025. годину:

Извјештај о раду МУП-а Републике Српске за 2025. годину.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије РС за 2025. годину.

Годишњи извјештај о резултатима активности Омбудсмана за људска права БиХ за 2025. годину.

Такође, дневни ред обухвата и информацију Одбора за ревизију Народне скупштине са тематске сједнице о извјештају ревизије учинка на тему „Превенција вршњачког насиља у Републици Српској“, чиме парламент показује посвећеност рјешавању актуелних друштвених проблема.