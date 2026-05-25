Трамп о преговорима са Ираном: Мој договор ће бити поштен

Договор који Сједињене Америчке Државе направе са Ираном мора бити добар и погодан, изјавио је синоћ амерички предсједник Доналд Трамп, истичући да преговори о споразуму још нису приведени крају.
"Ако направим договор са Ираном, то ће бити добар и погодан договор, не као онај који направио (бивши предсједник САД Барак) Обама, који је Ирану дао огромне количине готовине и чист пут ка нуклеарном наоружању", написао је Трамп на свом налогу на мрежи Truth Social.
Према његовим ријечима, споразум о којим САД и Иран сада преговарају је супротан од тога.
"Нико га није видио нити зна шта има у њему. Још нису довршени преговори. Тако да немојте слушати губитнике који критикују нешто што нису видјели. За разлику од оних који нису ријешили овај проблем прије много година, ја не правим лоше договоре", написао је Трамп.
Амерички предсједник раније јуче је оцијенио да се преговори са Ираном о нуклеарном програму одвијају "уредно и конструктивно" и поручио да неће бити журбе у постизању договора, додајући да је вријеме на страни Вашингтона.
"Преговори се одвијају на уредан и конструктиван начин и наложио сам својим представницима да не журе, јер је вријеме на нашој страни", навео је Трамп.
Позивајући се на високог званичника Трампове администрације, Ен-Би-Си је у недјељу пренио да споразум САД и Ирана неће бити постигнут до краја дана, пише Танјуг.
