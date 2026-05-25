Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана

Сједињене Државе и Иран договорили су, у оквиру прелиминарног споразума, потпуно поновно отварање Ормуског мореуза у року од 30 дана, објавио је лист "Вашингтон пост" позивајући се на неименованог дипломату.
"Прелиминарни мировни споразум између САД и Ирана такође предвиђа одгађање нуклеарних преговора за каснији датум", навео је званичник.
Према писању новина, стране су се договориле да продуже примирје за 60 дана како би постигле коначни мировни споразум.
