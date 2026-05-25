Logo
Large banner

Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана

Аутор:

АТВ
25.05.2026 07:58

Коментари:

0
Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана
Фото: Tanjug/AP

Сједињене Државе и Иран договорили су, у оквиру прелиминарног споразума, потпуно поновно отварање Ормуског мореуза у року од 30 дана, објавио је лист "Вашингтон пост" позивајући се на неименованог дипломату.

"Прелиминарни мировни споразум између САД и Ирана такође предвиђа одгађање нуклеарних преговора за каснији датум", навео је званичник.

Према писању новина, стране су се договориле да продуже примирје за 60 дана како би постигле коначни мировни споразум.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ормуски мореуз

Хормушки мореуз

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Паника у Конгу: Епидемија еболе измиче контроли, зараза се шири непримијећено

3 ч

0
Граница Дубица

Друштво

Гужва на граничним прелазима, ево колико се чека

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Свијет

Трамп о преговорима са Ираном: Мој договор ће бити поштен

4 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 10 беба

4 ч

0

Више из рубрике

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Паника у Конгу: Епидемија еболе измиче контроли, зараза се шири непримијећено

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Свијет

Трамп о преговорима са Ираном: Мој договор ће бити поштен

4 ч

0
Питбул пас

Свијет

Ужас на Флориди: Покушала да спаси пса, па страдала у бруталном нападу

4 ч

0
Полиција Њемачке

Свијет

Билд о смрти бизнисмена из БиХ: Хладнокрвно мафијашко убиство?

14 ч

0

  • Најновије

11

46

Умро чувени фудбалер Олимпијакоса

11

41

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

11

41

Повријеђен мотоциклиста, превезен на УКЦ

11

36

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

11

32

Умро човјек који је измислио драгстор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner