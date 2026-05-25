Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

Њемачки блок Хришћанско-демократске уније и Хришћанско-социјалне уније (ЦДУ/ЦСУ), који је дио владајуће коалиције, позвао је на продужење периода натурализације потребног за добијање држављанства.
Према важећем њемачком закону, странац може добити њемачко држављанство након пет година легалног боравка у земљи. Двојно држављанство је такође дозвољено у Њемачкој, подсјећа лист "Ди велт".
Предсједник странке за унутрашњу политику у парламенту Александер Тром рекао је да би било исправно продужити период натурализације на осам година.
Он је предложио укидање натурализације засноване искључиво на статусу тражиоца азила. Странац би прво морао да добије стални боравак, а тек тада би почело вријеме потребно за добијање држављанства.
Њемачка има прилично строге захтјеве за добијање сталног боравка. Подносиоци морају да докажу најмање 60 мјесеци уплаћивања пензионих доприноса.
Ако би се Тромови приједлози спровели у пракси, рок за добијање држављанства за избјеглице могао би се повећати са пет на десет или више година.
Министар унутрашњих послова њемачке покрајине Хесен Роман Посек, који је такође члан ЦДУ, рекао је за "Ди велт" да Њемачка треба да обезбиједи држављанство првенствено људима који су јој потребни.
Двојно држављанство отежава потпуну интеграцију и стога мора бити дозвољено само у изузетним случајевима.
Међутим, блоку ЦДУ/СЦУ неће бити лако да промовише ову иницијативу, јер ће морати да преговара са Социјалдемократском партијом (СПД), која је дио владајуће коалиције и учествовала је у либерализацији закона о држављанству, подсјеча "Ди велт".
Ниједна странка нема већину у коалицији која би подржала ревизију закона.
Лист наводи да је прошле године преко 309.000 људи добило њемачко држављанство. То је рекордно висок број од када се води евиденција 2000. године, преноси Мондо.
