Огласио се АМС: Ево какви су услови за вожњу

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) јутрос се саобраћа редовно, услови за вожњу су повољни, а на дионицама у усјецима могући су ситнији одрони, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
У току је обнова магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
На снази је забрана саобраћаја за сва возила на магистралном путу Градишка-гранични прелаз преко међудржавног моста /Улица Крајишког корпуса од трга Светог Саве према мосту на Сави). Саобраћај се преусмјерава на алтернативне правце.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце, преноси СРНА.
Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута, а на дионици Вршани-Бијељина због проширења моста.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила веће носивости усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Због изградње прикључка јавне инфраструктуре на дионици магистралног пута Бањалука четири-Бањалука пет измијењен је режим саобраћаја до 31. маја.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса премашује 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Настављаја се рехабилитација магистралног пута Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја.
Због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима се скреће пажња на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња. Брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
У ФБиХ на магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости саобраћај и даље обустављен.
Због санације коловоза затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном ауто-пута.
На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/, због актуелних радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
