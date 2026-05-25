ЕЕС систем у пракси: Уместо олакшања, границе постале "уско грло"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иако помпезно најављен као систем који ће убрзати и олакшати прелаз границе, ЕЕС, систем за регистрацију уласка и изласка на границама Шенгена функционише теже него што је планирано.
Иако је реално очекивати да ће се ствари поправити када се систем ухода, већина путника буде већ раније регистрована у систему, проблем је поново стара бољка ЕУ - децентрализација и аутономија сваке појединачне чланице у томе на који начин ће заједничке одлуке на нивоу ЕУ бити имплементиране.
Грађане БиХ највише брине режим примјене овог система у Хрватској, с обзиром на то да највећи дио грађана управо преко те земље улази у ЕУ.
Иако је Хрватска врло амбициозно кренула у имплементацију ЕЕС-а, појавили су се проблеми који су изазвали огромне гужве на копненим граничним прелазима.
Саговорник упућен у проблематику имплементације овог система, а који није могао говорити јавно јер није имао овлаштење, објаснио је да су хрватски званичници увјеравали Брисел да ће бити примјер доброг функционисања овог система и да су кренули с том намјером, али да је, након што су се појавили проблеми, почетни ентузијазам знатно спласнуо.
Саговорник Независних новина тврди да проблем у највећој мјери није у Хрватској и да се МУП истински потрудио да систем функционише, али да је проблем у увезивању података и начину на који је замишљен начин прикупљања података.
Према рачуницама Европске комисије, граничним службеницима земаља чланица је требало бити потребно испод једног минута да процесуирају путнике, али да се у пракси показало да је то немогуће и да је потребно и више од три минута по путнику, што је не само довело до великих гужви, него и довело у питање љетну туристичку сезону земаља ЕУ које живе од сезонског туризма, попут Хрватске.
У Дирекцији за миграције и унутрашње послове Европске комисије, пак, тврде да је ЕЕС систем довео до боље заштите европских границе, наводећи да је дошло до знатног пада броја илегалног преласка границе.
"У првих шест мјесеци рада, државе чланице регистровале су више од 66 милиона улазака и излазака, а 32.000 особа којима није било дозвољено да уђу у ЕУ добило је забрану уласка", кажу они.
Ипак, индиректно се признаје да проблеми постоје, јер је напоменуто да ће у стратегији за наредних годину дана бити уложени напори на "консолидацији постигнутог, рјешавању преосталих потешкоћа и јачању приправности да би се ријешили тренутни и будући изазови".
Када је ријеч о ЕЕС систему, наглашено је да ће посебан акцент бити додатна дигитализација.
"Комисија ће такође 2026. године представити законодавни приједлог о дигитализацији процеса повратка, с циљем развоја дигиталних система за управљање предметима у овој области и смањења административног оптерећења националних власти", кажу они.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Занимљивости
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
11
41
11
36
11
32
11
23
11
22
Тренутно на програму