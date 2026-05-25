Дневни хороскоп за 25. мај: Један знак добија неочекивану прилику

25.05.2026 06:59

Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Дневни хороскоп за 25. мај, сазнајте шта вам звијезде поручују на пословном, љубавном и здравственом плану.

Ован

Посао: Данас имате потребу да убрзате ствари, али неко из окружења кочи ваше планове. Будите тактични.

Љубав: Партнер примјећује да сте дистанцирани и тражи више пажње. Посветите се вољеној особи.

Здравље: Могућа нервоза и мањак стрпљења.

Бик

Посао: Финансијска ситуација се стабилизује, али будите опрезни приликом склапања нових договора.

Љубав: Прија вам нечија њежност и подршка више него иначе. Уживајте у блискости.

Здравље: Потребно вам је више одмора.

Близанци

Посао: Стиже вам занимљива информација која може из коријена промијенити ваше планове.

Љубав: Могуће је ново познанство преко пријатеља или друштвених мрежа. Отворите се за нове људе.

Здравље: Осјећате се исцрпљено, потребно вам је више сна.

Рак

Посао: Коначно ћете успјети да завршите задатак који вас дуго оптерећује и ствара притисак.

Љубав: Емотивно сте осјетљивији него обично и лако реагујете на ситнице. Избјегавајте конфликте.

Здравље: Могућа исцрпљеност.

Лав

Посао: Ваша иницијатива долази до изражаја, а надређени примјећују ваш труд и ангажованост.

Љубав: Зрачите позитивном енергијом и привлачите пажњу гдје год да се појавите.

Здравље: Добро се осјећате, али не игноришите умор.

Дјевица

Посао: Дан је изузетно повољан за рјешавање административних питања и бољу организацију обавеза.

Љубав: Неко покушава да вам се приближи, али ви још вагате емоције. Не журите са одлуком.

Здравље: Обратите пажњу на квалитет исхране.

Вага

Посао: Сарадња са једном особом може вам отворити врата која су до сада била затворена.

Љубав: Могуће је лијепо изненађење или неочекиван сусрет који ће вам уљепшати дан.

Здравље: Потребно вам је више физичке активности.

Шкорпија

Посао: Данас доносите важну пословну одлуку без много премишљања. Имате јасан фокус.

Љубав: Страсти су појачане, али пазите да због пролазне љубоморе не уђете у непотребан сукоб.

Здравље: Напетост може негативно утицати на сан.

Стријелац

Посао: Нови пословни планови вам враћају мотивацију и елан. Крећете у побједе.

Љубав: Искрен разговор са партнером доноси олакшање и знатно бољу атмосферу у вези.

Здравље: Пријаће вам боравак у природи и свјеж ваздух.

Јарац

Посао: Имате осјећај да коначно држите све конце у својим рукама и ситуација је под контролом.

Љубав: Партнер очекује више разумијевања и подршке са ваше стране.

Здравље: Могућ повремени пад енергије током дана.

Водолија

Посао: Креативна идеја може вам донијети врло занимљив пословни контакт или понуду.

Љубав: Неочекивана порука буди емоције које сте дуго потискивали.

Здравље: Потребно вам је више кретања.

Рибе

Посао: Интуиција вас данас води ка најбољем рјешењу, вјерујте свом унутрашњем гласу.

Љубав: Емотивни однос улази у мирнију и стабилнију фазу, што вам пуно значи.

Здравље: Мања осјетљивост и умор су пролазног карактера.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

