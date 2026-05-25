Врели талас захватио Српску: Данас нас очекује прави љетни дан

АТВ
25.05.2026 07:38

Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Фото: АТВ

Република Српска данас ће бити у знаку правог љетног времена. Под утицајем топлог ваздуха који пристиже са југозапада, очекује нас претежно сунчан и изузетно топао дан.

За стабилне временске прилике у већини крајева задужен је антициклон чији се центар налази изнад сјевера Њемачке, што нам доноси висок ваздушни притисак. Ипак, током дана доћи ће до промјенљиве облачности, па у послијеподневним часовима локално није искључен ни краткотрајан пљусак.

Вјетровити услови

Вјетар ће током дана бити слаб до умјерен, док се у другом дијелу дана очекује повремено појачање сјеверних смјерова. У Херцеговини ће ситуација бити нешто другачија: ујутро и увече дуваће појачана бура, док ће током дана преовладавати јужни вјетар.

Температурни распон

Жива у термометру данас ће се кретати у распону:

Минимална температура: од 10 до 15 степени (на југу до 18, у вишим предјелима око 7).

Максимална дневна: од 27 до 32 степена (у планинским предјелима око 21 степен).

Вријеме у Бањалуци

И у Бањалуци се наставља веома топло вријеме. Очекује нас претежно сунчано уз промјенљиву облачност. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјевероисточни, уз појачање у другом дијелу дана. Јутарња температура износиће око 13, а највиша дневна око 31 степен Целзијусов.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Временска прогноза

Вријеме данас

Временска прогноза мај

Вријеме

врућине

