Врели талас захватио Српску: Данас нас очекује прави љетни дан

Република Српска данас ће бити у знаку правог љетног времена. Под утицајем топлог ваздуха који пристиже са југозапада, очекује нас претежно сунчан и изузетно топао дан.
За стабилне временске прилике у већини крајева задужен је антициклон чији се центар налази изнад сјевера Њемачке, што нам доноси висок ваздушни притисак. Ипак, током дана доћи ће до промјенљиве облачности, па у послијеподневним часовима локално није искључен ни краткотрајан пљусак.
Вјетар ће током дана бити слаб до умјерен, док се у другом дијелу дана очекује повремено појачање сјеверних смјерова. У Херцеговини ће ситуација бити нешто другачија: ујутро и увече дуваће појачана бура, док ће током дана преовладавати јужни вјетар.
Жива у термометру данас ће се кретати у распону:
Минимална температура: од 10 до 15 степени (на југу до 18, у вишим предјелима око 7).
Максимална дневна: од 27 до 32 степена (у планинским предјелима око 21 степен).
И у Бањалуци се наставља веома топло вријеме. Очекује нас претежно сунчано уз промјенљиву облачност. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјевероисточни, уз појачање у другом дијелу дана. Јутарња температура износиће око 13, а највиша дневна око 31 степен Целзијусов.
