Ко данас остаје без струје у Бањалуци?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Чесма и Крчмарице остају без струје од 09:00 до 14:00 часова, такође у исто вијеме струје неће имати дијелови насеља Туњице и Српски Милановац.
Од 09:00 до 14:00 часова без струје остају дијелови улица Ђуре Дамјановића, Невесињска и Старине Новака.
Радови гасе струју у дијеловима улица Сутурлија и Надежде Петровић, те дијеловима насеља Буквалек, Доња Кола и Голеши од 09:00 до 14:00 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Друштво
4 ч0
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
11
41
11
36
11
32
11
23
11
22
Тренутно на програму