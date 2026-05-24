Теретане на отвореном омиљено мјесто за рекреацију многих грађана

Теретане на отвореном посљедњих година постале су омиљено мјесто за рекреацију многих грађана. Бесплатне су, доступне увијек и свима и пружају прилику за вјежбање на свјежем ваздуху.
"Ово је по мени баш једно занимљиво искуство. Ово је један креативан спорт и може се тренирати гдје год. Не знам, допада ми се што је ово овако организовано и велики сам фан обзиром да тренирам већ двије године", рекао је Никола Мирошевић, учесник.
Спој физичке активности и боравка напољу многима је додатна мотивација да редовно тренирају, а стручњаци подсјећају да је управо континуитет најважнији за очување здравља.
"Окупили смо се овђе да промовишемо стрит ворк аут, односно рад са сопственим тјелесном тежином и да покажемо како могу да напољу дођу до јако добрих резултата али и поред тога циљ је једно јако добро дружење", рекао је Никола Ђурђевић, предсједник спортско-рекреативног удружења "Шипке".
Иако је ријеч о иницијативи која је грађанима донијела квалитетнији садржај за слободно вријеме, простора за унапређење ипак има.
"Циљ овог свега и јесте да промовишемо здрав живот и здраве навике. А и свакако да скренемо пажњу на уредност и на све што треба да се уради да буде уреднији и љепши наш град и наше насеље. Ево овђе нажалост док ово организујемо нема канти за смеће па смо морали да импровизујемо. Али у сваком случају ово је лијеп простор", рекао је Ненад Талић, одборник у скупштини града Бања Лука.
Да би овакви простори у потпуности испунили своју сврху, осим добре идеје неопходно је и редовно одржавање. Јер улагање у рекреацију није трошак, већ улагање у здравији и квалитетнији живот грађана. А Бањалучани који желе да побољшају квалитет живота могу да почну већ данас, на једној од многих теретана на отвореном.
