Ужас на Флориди: Покушала да спаси пса, па страдала у бруталном нападу

25.05.2026 07:33

Фото: Efrem Efre/Pexels

Педесетогодишња жена из Флориде преминула је након стравичног напада два питбула у округу Бревард.

Амерички медији пишу да је жртва идентификована као Џоди Кован, коју су напали пси док је шетала свог малог пса близу своје куће.

Њен муж, Донел Смит, рекао је да се вратио кући након што је помогао комшијама преко улице када је видио силуете два пса како вуку његову жену низ улицу према трави.

Када је стигао до ње, затекао ју је у локви крви, са тешким повредама по цијелом тијелу, наводи "Метро".

Супруг жртве описао је напад као изузетно бруталан и рекао да никада неће заборавити сцену. Додао је да су се пси чак вратили и поново покушали да је одвуку.

Кован је хеликоптером пребачена у болницу, али је подлегла повредама неколико сати касније.

Камере за надзор у комшилуку снимиле су Џоди Кован како хода улицом носећи свог малог пса неколико тренутака прије напада.

Њен муж вјерује да је покушала да заштити љубимца од пит була, који су га наводно јурили.

"Мислим да су кренули за нашим малим псом, а она је покушала да га спасе. Тада су скренули пажњу на њу", рекао је Смит.

Становници насеља тврде да проблем са агресивним псима траје годинама и да су их надлежни више пута упозоравали.

Након смртоносног напада, пси су предати на бригу служби за контролу животиња. Тренутно нема хапшења, а истрага је у току.

Овај случај је поново покренуо жестоке дебате у САД о одговорности власника паса и контроли опасних раса. Посебно се поставља питање зашто надлежни органи нису реаговали раније упркос бројним пријавама грађана.

(Срна)

