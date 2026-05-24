Казна 2.500 евра ако носите јапанке: Ево на којим дестинацијама

Све је више европских летњих дестинација, у којима уводе строга правила о ношењу јапанки због безбједности туриста. Јапанке су међу најпопуларнијом летњом обућом на свијету и тешко да постоји практичнија варијанта за кратку шетњу од пјешчане плаже до апартмана.
Ипак, нису свуда једнако добродошле - у појединим деловима свијета ношење јапанки може да донесе и озбиљне новчане казне.
Све више популарних туристичких дестинација уводи ограничења за ову обућу, уз образложење да представља безбједносни ризик за туристе и додатно оптерећује спасилачке службе, преноси Daily Mail.
Најстрожа правила важе у италијанском региону Чинкве Тере, где је још 2019. године уведена забрана ношења јапанки, сандала и друге обуће са глатким ђоном на планинским и пјешачким стазама. Званичници су најавили и контроле, а казне могу достићи и до 2.500 евра. Међутим, Италија није једина земља са оваквим правилима.
У појединим дијеловима Шпаније јапанке су дозвољене на плажи, али не и током вожње.
"Шпанска саобраћајна полиција потврдила је да возачи могу бити кажњени са до 200 евра уколико полицајци процијене да обућа утиче на безбједно управљање возилом. Припадници Гуардиа Цивил имају право да о томе одлуче на лицу места", упозорио је Џејкоб Ведерберн-Деј, стручњак за путовања и директор компаније Стасхер.
Слична правила постоје и у другим европским земљама. У Грчкој возачи у јапанкама могу бити кажњени са до 100 евра, у Француској казне могу износити до 375 евра, док и у појединим деловима Португала постоје ограничења у вези са овом обућом.
Поједине туристичке атракције додатно уводе сопствена правила. Чувена миланска опера "Ла Скала", према писању Гуардиана, забранила је улазак у одјећи за плажу, док бројни луксузни барови и ресторани захтјевају елегантнију обућу.
