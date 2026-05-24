Немају дана радног стажа, а примају мјесечно 563 евра

Да ли знате колико износи пензија људи у Њемачкој који никада нису радили? Ако не знате, вјероватно ћете бити изненађени овим подацима.
Они грађани у Њемачкој који никада нису радили не могу очекивати уобичајену пензију, али могу испуњавати услове за основну социјалну помоћ.
У овој европској држави се законска пензија углавном заснива на властитим доприносима у пензиони фонд. Али шта се дешава ако неко никада није уплаћивао у пензиони фонд, на примјер, због болести, незапослености или породичних обавеза?
У овом случају, интервенише систем познат као социјална држава. Овдје објашњавамо какву подршку могу очекивати грађани који се нађу у таквој ситуацији, који су услови и колико помоћи ћете добити.
Без властитих доприноса у пензиони фонд, углавном грађани не стичу право на редовну пензију. Законски пензиони систем функционише на принципу финансирања доприносима, те само они који плаћају доприносе најмање пет година током живота акумулирају такозване пензионе бодове, који одређују износ њихове будуће пензије.
Изузетак се односи на супружнике који, путем програма изједначавања пензија у случају развода, могу добити дио пензијских права од осигурања свог бившег супружника. У том случају, износ зависи од доприноса које је уплатио бивши партнер.
За грађане који не примају редовну пензију или примају само врло ниску пензију, у Њемачкој се примјењује основна социјална помоћ за старије особе и особе са ограниченом способношћу зарађивања.
Ова накнада се финансира пореским приходима и намијењена је како би се грађанима осигурао минимални животни стандард, преноси "Радио Сарајево".
Према њемачком пензионом осигурању, грађани могу провјерити да ли испуњавај услове за основну социјалну помоћ ако је њихов укупни приход мањи од 1.062 евра мјесечно. Канцеларија за социјалну заштиту узима у обзир и приход супружника или регистрованог партнера.
Износ основне социјалне помоћи не може се навести као фиксни износ. Поред стандардне стопе, обезбјеђују се и додатне бенефиције које могу знатно варирати - на примјер, станарина или доприноси за здравствено и осигурање за дуготрајну његу, који су у потпуности покривени.
Основна социјална помоћ укључује покривање дијела животних трошкова, трошкове станарине и гријања, доприносе за здравствено и осигурање за дуготрајну његу, доприносе за пензију, додатне накнаде за одређене групе људи, као што су особе с тешким инвалидитетом и други облици помоћи у посебним случајевима.
Стандардна стопа за примаоце основне социјалне помоћи у 2026. години износи 563 евра (1.101 КМ) мјесечно. За парове, стопа износи 506 евра (989 КМ) по партнеру, што укупно износи 1.012 евра (1.979 КМ) за оба партнера.
Према званичним подацима, крајем 2025. године, око 1,28 милиона људи у Њемачкој примало је основну социјалну помоћ за старије особе и особе са смањеном способношћу зарађивања. Од тога је отприлике 764.000 било старије од законске старосне границе за пензионисање.
Законска старосна граница за пензионисање за пуну пензију у Њемачкој се постепено повећава са 65 на 67 година. За оне рођене 1964. године или касније, стандардна старосна граница за пензионисање је 67 година. За оне рођене раније примјењује се постепени режим.
