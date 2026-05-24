Шта стручњаци препоручују код несанице?

Немогуће је утврдити колико људи у свијету пати од несанице. Према неким процјенама истраживача, од 10 до 60 одсто популације.
Научници вјерују да је несаница повезана са хроничним здравственим проблемима, са кардиоваскуларним болестима и депресијом.
Нова студија истиче да људи који током ноћи не спавају осјећају велики умор, нарочито ако стално гледају на сат, јер то повећава фрустрацију.
- Људи су забринути када не спавају довољно, муче се да наставе сан, али им за то треба времена. Што је човјек под већим стресом теже ће да заспи - напомиње Спенсер Досон, клинички психолог, Универзитет Индијана у Блумингтону.
Досон и његове колеге испитивали су несаницу и њене узрочнике код 4.886 пацијената који су попунили упитник у медицинском центру за спавање у Аризони.
Тим је пратио озбиљност њихове несанице, вријеме проведено у праћењу њиховог понашања док су покушавали да спавају и њихову употреба лијекова за спавање.
- Открили смо да период у коме испитаници покушавају да заспе има везе са количином и јачином лијекова за спавање које узимају. Дуготрајном употребом ових лијекова погоршавају се симптоми несанице - закључио Досон.
Људи који пате од хроничне несанице могу да имају повећан ризик од високог крвног притиска, навели су истраживачи из Кине.
Студија је обухватила више од 200 људи са хроничном несаницом и готово 100 нормалних спавача, просечне старости око 40 година. Током студије откривено је да људи са хроничном несаницом, којима је требало више од 14 минута да заспе, имају 300 одсто већии ризик од дијагнозе високог крвног притиска. Што им је дуже времана било потребно да утону у сан, то је ризик био већи, преноси Глас Српске.
Хронична несаница и потешкоће са спавањем могу да трају и дуже од шест мјесеци.
Постоје два главна узрока несанице, поремећаји спавања, које лијече стручњаци, и лоше навике, које некада можемо кориговати чајевима и суплементима. Ништа од поменутог не спада у чаробне штапиће. Особе које користе помоћна средства за спавање, вјерују да ће им она помоћи да излијече узрок поремећаја спавања. Стручњаци упозоравају да је ово скоро немогуће.
- Једна ствар коју би људи могли да ураде јесте да окрену или покрију свој сат, одбаце паметни сат, уклоне телефон и тако не проверавају вријеме - истакао је професор Досон.
