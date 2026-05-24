Недостатак витамина Б12 изазива озбиљне проблеме: Препознајте симптоме на вријеме

Аутор:АТВ
Коментари:0
Осим што подржава здравље нервног система и учествује у стварању крви, овај витамин представља важну заштиту од анемије, стања које може озбиљно исцрпети организам и довести до хроничног умора.
Најчешћи знаци недостатка витамина Б12 укључују умор, главобоље и појаву афти у устима. Међутим, постоје и одређени симптоми који се могу приметити на кожи и који такође могу указивати на мањак овог важног хранљивог састојка.
Љекари из НХС наводе да неки пацијенти са анемијом изазваном недостатком витамина Б12 пријављују осјећај пецкања или утрнулости коже. Овај непријатан осјећај често се јавља у рукама, подлактицама, ногама или стопалима.
Како објашњавају стручњаци, до тога долази зато што, када ниво витамина Б12 у организму опада, тијело почиње да производи мање мијелина – масне супстанце која обавија и штити нерве. Када заштитни слој око нерава ослаби, могу се појавити различити неуролошки симптоми, укључујући трњење или пецкање коже.
Још један симптом недостатка витамина Б12 који може бити видљив на кожи јесте појава “блиједожуте нијансе”. Научници објашњавају да је ово стање директно повезано са чињеницом да организам, без довољне количине витамина Б12, није у стању да произведе довољно црвених крвних зрнаца.
У већини случајева узрок овог недостатка лежи у свакодневној исхрани. Витамин Б12 се најчешће уноси кроз намирнице животињског поријекла, као што су месо, риба и млечни производи. Због тога особе које из било ког разлога ријетко конзумирају ове намирнице могу бити у већем ризику од развоја недостатка овог витамина и појаве пратећих симптома.
Уколико се анемија већ развила, стандардни начин лијечења обично подразумијева терапију ињекцијама витамина Б12, које помажу да се ниво овог нутријента брзо врати у равнотежу и да се организам опорави. Ипак, стручњаци савјетују да се, уколико приметите било који од наведених симптома на кожи, обавезно обратите свом љекару опште праксе како би се поставила тачна дијагноза и започело одговарајуће лијечење.
