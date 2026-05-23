Ебола наставља да се шири: Потврђена три нова случаја

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Власти Уганде саопштиле су данас да су потврђена три нова случаја еболе, чиме је укупан број потврђених случајева порастао на пет.

Нови случајеви укључују возача из Уганде који је превозио први потвђени случај у земљи, као и здравственог радника који је био изложен вирусу док се бринуо о истој особи, саопштило је Министарство здравља Угранде.

Како је пренио Ројтерс, жена из Конга била је трећи нови случај.

Свјетска здравствена организација (СЗО) претходно је прогласила епидемију еболе у Уганди и Демократској Републици Конго за ванредну јавноздравствену ситуацију од међународног значаја.

Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус навео је на друштвеним мрежама да епидемија не испуњава критеријуме за пандемијску ванредну ситуацију, али да постоји висок ризик од даљег ширења у сусједне земље.

Здравствене власти потврдиле су да је узрок актуелне епидемије вирус еболе типа Бундибугио, ријетка форма болести за коју не постоје одобрене вакцине.

СЗО је истакла да су научници идентификовали антивирусни лијек обелдесивир, који би могао да спријечи развој болести код контаката заражених сојем Бундибугио и да раде на организовању клиничких испитивања у погођеним подручјима.

СЗО упозорава да епидемија у региону представља ризик за сусједне земље и препоручује активирање националних система за ванредне ситуације, као и појачану контролу на границама и главним саобраћајницама.

Према подацима Афричког центра за контролу и превенцију болести, вирус се преноси директним контактом са тјелесним течностима заражених особа, контаминираним материјалом или тијелима преминулих, а изазива високу температуру, болове у тијелу, повраћање и дијареју, при чему је често смртоносан.

