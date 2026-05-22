Пацијент у Европи на посматрању због сумње да је заражен еболом: Вирус се брзо шири

22.05.2026 22:49

Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

Једна болница у Холандији објавила је у петак да је примила пацијента с благом сумњом на заразу вирусом еболе и додала да ће резултати тестирања бити познати већ овог викенда, преноси АФП.

Пацијент је смјештен на посматрање у специјализовану изолациону јединицу, саопштила је Универзитетска билница Радбуд, која се налази у Најмегену на истоку Холандије.

Болница није открила детаље о пацијенту или његовом недавном кретању.

Свјетска здравствена организација (СЗО) објавила је раније у петак да избијање еболе у Демократској Републици Конго сада представља врло висок ризик за јавно здравље у земљи, у односу на високи ризик раније.

Шеф СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус рекао је да постоји сумња на 750 заражених и 177 смртних случајева вјероватно повезаних с вирусом у ДР Конго.

У овој холандској болници 12 чланова особља стављено је у карантин 11. маја пошто су лијечили пацијента позитивног на хантавирус евакуисаног с крузера МВ Хондиус. Током вађења крви и узимања урина зараженом пацијенту нису се придржавали строгих протокола.

Досад су потврђена 82 случаја заразе у ДР Конгу, за седморо људи је потврђено да су умрли од еболе, док је под сумњом још 177 смртних случајева и 750 заражених.

"Потенцијал да се овај вирус брзо прошири је висок, врло висок, и то је промијенило цијелу динамику", рекао је Абдирахман Махамуд, челник СЗО за хитне здравствене ситуације.

Потврђено је да амерички држављанин који је радио у Конгу заражен вирусом и да је пребачен у Њемачку на лијечење.

"Такође смо свјесни данашњег извјештаја о још једном америчком држављанину с високоризичним контактом који је превезен у Чешку", додао је Тедрос.

Главна научница СЗО Силви Бранд рекла је постоје обећавајући резултати да би се антивирусни лијек обелдесивир могао користити међу контактима еболе да се спријечи ширење болести.

СЗО је нагласио да је епидемија вјероватно почела прјие два мјесеца, али је проглашена је тек прошлог петка.

"Покушавамо се вратити уназад како бисмо заиста ставили под контролу ову епидемију. С обзиром на то да се вирус још увијек преноси, број ће још неко вријеме наставити да расте расти", рекла је Ана Ансија, представница СЗО у ДР Конго.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

