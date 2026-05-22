Logo
Large banner

Цвијановић: Ритам Европе - фестивал младости, талента и креативности на којем ће побиједити пјесма

Аутор:

АТВ
22.05.2026 22:36

Коментари:

0
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је вечерас на отварању финалне вечери међународног музичког такмичења "Ритам Европе" у Дервенти да је ово фестивал младости, талента и креативности.

Она је истакла да су Дервента и Република Српска добри домаћини који шаљу најбоље жеље свим учесницима.

"Пјесма ће побиједити вечерас и сви ће бити пјесма", поручила је Цвијановићева.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је на отварању овог фестивала да у Дервенти живе добри људи, добри домаћини и да ће то осјетити сви учесници.

Пилетина

Економија

Перадарима у БиХ ''одлепршали'' милиони марака

Додик је похвалио организацију фестивала и пожелио срећу свим такмичарима.

Градоначелник Дервенте Игор Жунић, који је домаћин фестивала, пожелио је такмичарима добродошлицу у Дервенту, град великог срца који све дочекује раширених руку, преноси "Срна".

Он је нагласио да је Дервента данас регионални центар добре музике, свирке, младости и талента.

"Желим да сви побиједите вечерас, а већ сте побиједили када имате храбрости да изађете на ову велику бину. Навијамо за све вас и нека Дервента буде прва степеница ка вашем великом успјеху, да се сјећате овог града по томе и да се увијек у њега враћате, а он ће вас увијек дочекати пуног срца", поручио је Жунић.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Друштво

Сутра изговорите ове ријечи за опрост гријехова: Славимо једног од Христових ученика

На финалној вечери наступиће младих из 26 градова и општина из региона.

Побједника такмичења одредиће гласови публике из Републике Српске, Србије и Црне Горе, а награда укључује снимање ауторске пјесме и професионалног музичког спота, као и путовање у земљу коју је побједнички тим представљао на фестивалу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Ритам Европе

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђорђе Перић остварио је још један међународни успјех освојивши Куп града Пуле на 49. Међународном сусрету хармоникаша у Пули, једном од најпрестижнијих фестивала хармонике у Европи

Култура

Ђорђе Перић поново најбољи међу најбољима

1 ч

0
Ово је пјевач који је погинуо са сином у језивој несрећи

Култура

Ово је пјевач који је погинуо са сином у језивој несрећи

10 ч

0
Увод у анатомију серија доктори

Култура

"Увод у анатомију" добија нови обрт: Љубитељи серије биће одушевљени

13 ч

0
Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"

Култура

Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"

1 д

0

  • Најновије

23

00

Пронађене кости и лобања поред пута: Ужасан призор у Црној Гори

22

49

Пацијент у Европи на посматрању због сумње да је заражен еболом: Вирус се брзо шири

22

47

Додик: Дервента још једном показала да зна да подржи младе

22

43

Нучи открио досад непознат детаљ о Војажу и Бресквици

22

38

Након раскида је полио киселином и унаказио јој лице: Кад је изашао из затвора, удала се за њега

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner