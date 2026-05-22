Цвијановић: Ритам Европе - фестивал младости, талента и креативности на којем ће побиједити пјесма

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је вечерас на отварању финалне вечери међународног музичког такмичења "Ритам Европе" у Дервенти да је ово фестивал младости, талента и креативности.
Она је истакла да су Дервента и Република Српска добри домаћини који шаљу најбоље жеље свим учесницима.
"Пјесма ће побиједити вечерас и сви ће бити пјесма", поручила је Цвијановићева.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је на отварању овог фестивала да у Дервенти живе добри људи, добри домаћини и да ће то осјетити сви учесници.
Додик је похвалио организацију фестивала и пожелио срећу свим такмичарима.
Градоначелник Дервенте Игор Жунић, који је домаћин фестивала, пожелио је такмичарима добродошлицу у Дервенту, град великог срца који све дочекује раширених руку, преноси "Срна".
Он је нагласио да је Дервента данас регионални центар добре музике, свирке, младости и талента.
"Желим да сви побиједите вечерас, а већ сте побиједили када имате храбрости да изађете на ову велику бину. Навијамо за све вас и нека Дервента буде прва степеница ка вашем великом успјеху, да се сјећате овог града по томе и да се увијек у њега враћате, а он ће вас увијек дочекати пуног срца", поручио је Жунић.
На финалној вечери наступиће младих из 26 градова и општина из региона.
Побједника такмичења одредиће гласови публике из Републике Српске, Србије и Црне Горе, а награда укључује снимање ауторске пјесме и професионалног музичког спота, као и путовање у земљу коју је побједнички тим представљао на фестивалу.
