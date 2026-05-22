Додик: Европски самит Голд института прилика да се презентују потенцијали Српске

Европски самит о економији и безбједности, који у Бањалуци организује Голд институт са сједиштем у Вашингтону дио је договора које имамо са америчким пријатељима како би могли да презентујемо наше потенцијале, а тиме показујемо и да разумијемо савремену амерички политику која је усмјерена ка економији, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Савремена америчка политика прагматично се води конкретним пројектима и ми трагамо за таквом конекцијом између Републике Српске и Сједињених Држава", рекао је Додик.
Додик је истакао да је Република Српска са својим потенцијалима у глобалном смислу мала заједница, али да се све чини да се њени потенцијали прикажу на прави начин.
"(Српски члан Предсјеништва БиХ) Жељка Цвијановић и сви који раде на тим питањима интригирају људе да погледају о чему се ту ради. Сад је на нама да успијемо у томе, ако не успијемо неће бити добро, али у сваком случају морамо да успијемо", рекао је Додик за РТРС.
У Бањалуци ће у четвртак, 28. маја, биће одржан Први европски самит о економији и безбједности који организује Голд институт за међународну стратегију са сједиштем у Вашингтону.
На отварању самита поздравни говор одржаће предсједавајући Голд института генерал Мајкл Флин, а обратиће се и представници институција Републике Српске, саопштено је из овог института.
На самиту се очекује више од 100 учесника из више од 20 земаља, а ријеч је о истакнутим појединцима из свијета бизниса, безбједности, дипломатије и политике.
У оквиру самита биће одржане панел-дискусије о темама "Развој европске и трансатлантске безбједносне архитектуре и њене импликације за Балкан", те "Економска отпорност, регионална интеграција и инвестиционе могућности у балканским економијама", објављено је на сајту Голд института.
Осим тога, теме панел-дискусија су "Хибридне пријетње, информационе операције и борба за утицај у југоисточној Европи", "Енергија, инфраструктура и повезаност као алати и сарадње и присиле", те "Улога демократских институција, управљања и владавине права у подршци безбједности и раста".
Овом приликом биће званично отворена и прва канцеларија Голд института за Европу, са сједиштем у Бањалуци о чему ће јавност бити накнадно обавијештена, наводе из овог института.
