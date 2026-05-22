Logo
Large banner

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

Аутор:

АТВ
22.05.2026 14:05

Коментари:

0
споменик 12 беба годишњица
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је трагедија 12 бањалучких беба злочин који остаје трајна мрља на савјести међународне заједнице и да се не смије дозволити да бањалучке бебе буду заборављене.

"И 34 године послије мијешају се туга, бијес и огорчење што су свјетски моћници себи дали за право да забране транспорт кисеоника за Бањалуку, свјесно угрожавајући животе тек рођених беба", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Он је додао да је то злочин који остаје трајна мрља на савјести међународне заједнице.

"Никада не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене. Вјечна им слава", поручио је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Годишњица смрти 12 беба

12 бањалучких беба

Бањалука

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

споменик Додик Бањалука

Република Српска

Додик: Дванаест бањалучких звјездица остајe вјечна опомена колико су слобода, живот и Српска скупо плаћени

1 ч

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.

Република Српска

Бојић: Данас формирамо "Алеју сјећања" 12 бањалучких беба

1 ч

0
Кадети МУП Српске положили заклетву; Будимир: Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине

Република Српска

Кадети МУП-а Српске положили заклетву: "Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине"

1 ч

0
трудница УКЦ операција кука удала се

Република Српска

Млада из Источног Сарајева одушевила регион: Удала се у болници у осмом мјесецу трудноће, а затим имала тешку операцију

2 ч

0

  • Најновије

14

15

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

14

05

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

13

57

У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

13

42

Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза

13

31

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner