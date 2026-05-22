Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је трагедија 12 бањалучких беба злочин који остаје трајна мрља на савјести међународне заједнице и да се не смије дозволити да бањалучке бебе буду заборављене.
"И 34 године послије мијешају се туга, бијес и огорчење што су свјетски моћници себи дали за право да забране транспорт кисеоника за Бањалуку, свјесно угрожавајући животе тек рођених беба", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
— Саво Минић (@minic_savo) May 22, 2026
То је злочин који остаје трајна мрља на савјести међународне заједнице.
Он је додао да је то злочин који остаје трајна мрља на савјести међународне заједнице.
"Никада не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене. Вјечна им слава", поручио је Минић.
