Кадети МУП-а Српске положили заклетву: "Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине"

Коментари:0
На свечаности у Центру за обуку у Залужанима код Бањалуке заклетву је данас положило 138 кадета школованих за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске и 43 кадета за Полицију Брчко дистрикта.
"Добили смо 138 нових припадника. Честитам кадетима на успјешно завршеном школовању, те им желим да буду на понос својим родитељима и Српској. Јер они су чувари отаџбине за коју су животе дали хероји у најтежим временима њеног стварања", рекао је ресорни министар, Жељко Будимир.
Нови кадрови омогућавају да се безболније прође актуелна смјена генерација у МУП-у јер треба имати нулту толеранцију према криминалу.
"У јулу ћемо уписати наредну класу и у полицијски систем улазе млади људи који су патриоте и стручњаци у областима у којима ће радити. Поручујем им свима да наставе школовање и да се усавршавају, јер је то потребно Српској", рекао је Будимир.
Начелник Управе МУП-а Српске за полицијско образовање, Миле Шикман, подсјетио је да су кадети, успјешно завршивши десетомјесечну обуку, оспособљени за самостално обављање полицијског посла.
"Након овога завршиће шестомјесечни приправнички стаж и приступити полагању стручног испита. То је услов да буду примљени у пуни радни однос као полицијски службеници", рекао је Шикман.
Валентина Шкорић из Бањалуке, данас награђена од руководства републичке Полиције као најбољи кадет 28. кладе Полицијске академије, рекла је да ће свој посао обављати професионално, те се и даље школовати и усавршавати.
"Све ово ми је подстицај да што боље радим на очувању безбједности, имовине, мира и слободе свих грађана Српске", рекла је она.
Награде за најупјешније кадете су након заклетве добили и Страхиња Кокан и Озрен Грујичић.
Догађају су присуствовали директор Полиције Српске Синиша Кострешевић и бројна родбина кадета 28. класе Полицијске академије, преноси РТРС
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Најновије
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Тренутно на програму