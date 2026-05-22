Logo
Large banner

Млада из Источног Сарајева одушевила регион: Удала се у болници у осмом мјесецу трудноће, а затим имала тешку операцију

Аутор:

АТВ
22.05.2026 12:12

Коментари:

0
трудница УКЦ операција кука удала се
Фото: Ustupljena fotografija

Цијели регион чуо је за Мирослава и Валентину Прстојевић, који су судбоносно „да“ изговорили 26. априла у болници „Србија“ у Источном Сарајеву, након што је млада само дан пред свадбу пала и сломила кук. Њихове фотографије из болничке собе преплавиле су друштвене мреже!

Скоро мјесец дана касније сазнало се да су младенци тада, у страху и неизвјесности, прећутали јавности да је Валентина у тренутку пада била у осмом мјесецу трудноће.

Дан након вјенчања она је хеликоптером хитно пребачена у УКЦ Републике Српске, гдје су љекари извели захват који се ријетко виђа и у свјетској медицини. Валентини су уградили тоталну протезу кука док је беба још била у стомаку.

УКЦ Републике Српске

Република Српска

Подвиг љекара УКЦ-а: Уграђена тотална протеза кука трудници у осмом мјесецу трудноће

Медицински захват који није био обичан

Да ово није био обичан медицински захват, потврђује и чињеница да је она била под сталним надзором читавог болничког тима.

"Опорављам се, а беба је добро, слава Богу. Све је прошло у најбољем реду. Дан након операције сам устала. Болови су били присутни првих неколико дана, а сад се све нормализовало и могу да ходам. Тренутно ми је најбитнији опоравак до порођаја", кратко је рекла Валентина, која је још увијек у болници.

Док су ортопеди радили на санацији тешке повреде, гинеколози су бдјели над бебом, а како наводе љекари, овакав случај се ријетко среће чак и у најпрестижнијим свјетским здравственим установама. Универзитетски клинички центар Републике Српске саопштио је да је Валентина задобила прелом врата бутне кости.

Мирослав и Валентина
Мирослав и Валентина

Др Владимир Анђић, специјалиста ортопедије и трауматологије, који је предводио интервенцију, каже да је уграђена тотална протеза кука кроз директни савремени предњи приступ, а да је током операције плод био под сталним надзором гинеколога др Слободана Граховца.

"Оперативни и рани постоперативни ток протекли су уредно. Плод је током операције био под надзором гинеколога и све је протекло у најбољем реду. Пацијенткиња је након операције оспособљена за ход и премјештена у Клинику за гинекологију и акушерство ради даљег праћења. Ово је изузетно риједак случај и у свјетској литератури и пракси - да је трудници због прелома уграђена тотална протеза кука", рекао је др Анђић.

Имена за понос

Тим стручњака који су извели овај подухват чинили су др Владимир Анђић, специјалиста ортопедије и трауматологије, асистенти др Немања Томић, др Мирослав Пајић, др Александар Шербеджија, анестезиолог Сузана Шобот, др Слободан Граховац, специјалиста гинекологије и акушерства, те инструментари Јелица Ристић, Игор Кајтаз и Дајана Иџари.

Он је додао да је до изражаја дошла метода предњег приступа операције кука која доноси бројне бенефите за пацијенте, а то су мање бола, мање оштећење мишића и тетива, мање крварења, бржи опоравак.

У саопштењу напомињу да пацијент који има замјену кука на овај начин практично нема никакво ограничење по питању животних активности, односно позиционирања екстремитета, нити кретања, што показује и овај примјер.

Пред свадбу се оклизнула и пала

Подсјетимо, прича Валентине и Мирослава разњежила је и најтврђа срца. Њихово вјенчање памтиће многи, а посебно медицинско особље болнице „Србија“ у Источном Сарајеву. Валентина се само дан пред свадбу оклизнула и пала, након чега је хитно збринута у поменутој здравственој установи.

Ипак, њен изабраник Мирослав није желио да одустане од заказаног термина, те се потрудио да се вјенчање одржи у болници уз присуство кумова. Болница и матичар су им изашли у сусрет. Чак су и медицинске сестре из ноћне смјене чекале да матичар обави свој дио посла како би хватале бидермајер.

С обзиром на то да су гости пристизали са свих страна свијета, у свадбеном салону одржан је ручак уз музику, а млада се гостима обратила путем видео-позива, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

уграђена протеза кука трудници

љекари

Клиника за ортопедију

Клиника за гинекологију

УКЦ Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Главни одбор СНСД-а

Република Српска

Додик: Заједно кроз турбулентна времена да градимо моћну и јаку Републику Српску

2 ч

0
Додик, Стевандић полагање вијенаца

Република Српска

Положени вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје "Живот"

2 ч

0
Сједница ГО СНСД-а

Република Српска

"Снага СНСД-а је гарант стабилности Српске"

3 ч

2
Електронска пријава беба: Родитељи у Српској без одлазака на шалтере

Република Српска

Електронска пријава беба: Родитељи у Српској без одлазака на шалтере

3 ч

0

  • Најновије

14

15

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

14

05

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

13

57

У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

13

42

Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза

13

31

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner