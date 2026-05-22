Млада из Источног Сарајева одушевила регион: Удала се у болници у осмом мјесецу трудноће, а затим имала тешку операцију

Цијели регион чуо је за Мирослава и Валентину Прстојевић, који су судбоносно „да“ изговорили 26. априла у болници „Србија“ у Источном Сарајеву, након што је млада само дан пред свадбу пала и сломила кук. Њихове фотографије из болничке собе преплавиле су друштвене мреже!
Скоро мјесец дана касније сазнало се да су младенци тада, у страху и неизвјесности, прећутали јавности да је Валентина у тренутку пада била у осмом мјесецу трудноће.
Дан након вјенчања она је хеликоптером хитно пребачена у УКЦ Републике Српске, гдје су љекари извели захват који се ријетко виђа и у свјетској медицини. Валентини су уградили тоталну протезу кука док је беба још била у стомаку.
Подвиг љекара УКЦ-а: Уграђена тотална протеза кука трудници у осмом мјесецу трудноће
Да ово није био обичан медицински захват, потврђује и чињеница да је она била под сталним надзором читавог болничког тима.
"Опорављам се, а беба је добро, слава Богу. Све је прошло у најбољем реду. Дан након операције сам устала. Болови су били присутни првих неколико дана, а сад се све нормализовало и могу да ходам. Тренутно ми је најбитнији опоравак до порођаја", кратко је рекла Валентина, која је још увијек у болници.
Док су ортопеди радили на санацији тешке повреде, гинеколози су бдјели над бебом, а како наводе љекари, овакав случај се ријетко среће чак и у најпрестижнијим свјетским здравственим установама. Универзитетски клинички центар Републике Српске саопштио је да је Валентина задобила прелом врата бутне кости.
Др Владимир Анђић, специјалиста ортопедије и трауматологије, који је предводио интервенцију, каже да је уграђена тотална протеза кука кроз директни савремени предњи приступ, а да је током операције плод био под сталним надзором гинеколога др Слободана Граховца.
"Оперативни и рани постоперативни ток протекли су уредно. Плод је током операције био под надзором гинеколога и све је протекло у најбољем реду. Пацијенткиња је након операције оспособљена за ход и премјештена у Клинику за гинекологију и акушерство ради даљег праћења. Ово је изузетно риједак случај и у свјетској литератури и пракси - да је трудници због прелома уграђена тотална протеза кука", рекао је др Анђић.
Тим стручњака који су извели овај подухват чинили су др Владимир Анђић, специјалиста ортопедије и трауматологије, асистенти др Немања Томић, др Мирослав Пајић, др Александар Шербеджија, анестезиолог Сузана Шобот, др Слободан Граховац, специјалиста гинекологије и акушерства, те инструментари Јелица Ристић, Игор Кајтаз и Дајана Иџари.
Он је додао да је до изражаја дошла метода предњег приступа операције кука која доноси бројне бенефите за пацијенте, а то су мање бола, мање оштећење мишића и тетива, мање крварења, бржи опоравак.
У саопштењу напомињу да пацијент који има замјену кука на овај начин практично нема никакво ограничење по питању животних активности, односно позиционирања екстремитета, нити кретања, што показује и овај примјер.
Подсјетимо, прича Валентине и Мирослава разњежила је и најтврђа срца. Њихово вјенчање памтиће многи, а посебно медицинско особље болнице „Србија“ у Источном Сарајеву. Валентина се само дан пред свадбу оклизнула и пала, након чега је хитно збринута у поменутој здравственој установи.
Ипак, њен изабраник Мирослав није желио да одустане од заказаног термина, те се потрудио да се вјенчање одржи у болници уз присуство кумова. Болница и матичар су им изашли у сусрет. Чак су и медицинске сестре из ноћне смјене чекале да матичар обави свој дио посла како би хватале бидермајер.
С обзиром на то да су гости пристизали са свих страна свијета, у свадбеном салону одржан је ручак уз музику, а млада се гостима обратила путем видео-позива, преноси Курир.
