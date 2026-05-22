Logo
Large banner

Отворено писмо Станивуковићу: Хитно обуставите радове уз Врбас

Аутор:

Марија Милановић
22.05.2026 12:40

Коментари:

0
Centar z aživotnu sredinu otvoreno pismo
Фото: Facebook/printscreen

Центар за животну средину предао је данас градоначелнику Бањалуке, Драшку Станивуковићу хитан захтјев за обуставу даљих радова на изградњи шеталишта на обали и у кориту ријеке Врбас.

Отворено писмо и захтјев за обуставу радова, који је подржало више од 20 невладиних организација, стручњаци из области архитектуре, урбанизма, шумарства, заштите животне средине, укључујући и професоре Универзитета у Бањалуци, предат је данас у Градску управу Бањалука.

Из Центра за животну средину траже од градоначелника Станивуковића сљедеће:

  • Објављивање цјелокупне пројектне документације
  • Отварање процеса за смислено учешће стручне и шире јавности, макар накнадно, уз довољне рокове за изјашњавање, а не симболичке консултације;
  • Упућивање позива и излазак на терен стручних лица из Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске да процијене стање к.ч. Бр. 1795/1 КО Бања Лука 3, у којој су илегално извођени грађевински радови, као и да процијене стање биљне врсте Вилина влас у подручју гд‌је су вршени грађевински радови;
  • Поштовање свих законских процедура, посебно у заштићеном подручју националног споменика;
  • Рјешавање инфраструктурних и комуналних питања уз обалу, а прије естетског уређења - приоритет мора бити изградња инфраструктуре за третман отпадних вода које се директно улијевају у Врбас;
  • Поштовање судске одлуке и хитног достављања свих тражених информација, како Центар за животну средину, тако и јавности, у складу са законом и Архуском конвенцијом.
  • Израду студије за приобаље Врбаса дуж цијелог тока ријеке кроз урбано подручје, како би се тема односа града и ријеке сагледала интегрално, користећи мултидисциплинарни, колаборативни и партиципативни приступ.
  • Организацију јавног међународног конкурса за урбанистичко-архитектонско и пејзажно рјешење приобаља, јер ријека Врбас у Бањој Луци заслужује промишљање на највишем нивоу, и пројекте највећег квалитета, поручили су испред Центра.

Уколико не добију одговор од Градске управе Бањалука, те се не испуне њихови захтјеви из Центра за животну средину поручују да ће учинити све што је у њиховој могућности, а у складу са законским прописима.

Бањалучка рива

Бања Лука

„Молим те, прекини“: Грађани осули дрвље и камење на Станивуковићеву риву

"Надамо се да ћемо у наредна два, три дана добит одговор од градске администрације на основу чега ћемо врло брзо да одлучимо о сљедећим корацима и колико ће они бити радикални", поручују испред Центра за животну средину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драшко Станивуковић

Бањалучка рива

Врбас

Центар за животну средину

отворено писмо

Обуставите радове

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Годишњица смрти 12 бањалучких беба због недостатка кисеоника

Бања Лука

Годишњица смрти 12 бањалучких беба због недостатка кисеоника

6 ч

0
Неколико бањалучких улица биће без воде

Бања Лука

Неколико бањалучких улица биће без воде

18 ч

0
Робот Роби на отварању Фестивала науке у Бањалуци

Бања Лука

Отворен Фестивал науке у Бањалуци

18 ч

0
Највиши званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији у бањалучком Храму Христа Спаситеља поводом крсне славе града Бањалука – Спасовдана.

Бања Лука

Обиљежен Спасовдан у Бањалуци: "Само вјера у Бога нас спасава"

18 ч

0

  • Најновије

14

15

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

14

05

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

13

57

У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

13

42

Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза

13

31

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner