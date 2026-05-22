Отворено писмо Станивуковићу: Хитно обуставите радове уз Врбас

Аутор:Марија Милановић
Центар за животну средину предао је данас градоначелнику Бањалуке, Драшку Станивуковићу хитан захтјев за обуставу даљих радова на изградњи шеталишта на обали и у кориту ријеке Врбас.
Отворено писмо и захтјев за обуставу радова, који је подржало више од 20 невладиних организација, стручњаци из области архитектуре, урбанизма, шумарства, заштите животне средине, укључујући и професоре Универзитета у Бањалуци, предат је данас у Градску управу Бањалука.
Из Центра за животну средину траже од градоначелника Станивуковића сљедеће:
Уколико не добију одговор од Градске управе Бањалука, те се не испуне њихови захтјеви из Центра за животну средину поручују да ће учинити све што је у њиховој могућности, а у складу са законским прописима.
"Надамо се да ћемо у наредна два, три дана добит одговор од градске администрације на основу чега ћемо врло брзо да одлучимо о сљедећим корацима и колико ће они бити радикални", поручују испред Центра за животну средину.
