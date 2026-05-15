Logo
Large banner

„Молим те, прекини“: Грађани осули дрвље и камење на Станивуковићеву риву

Аутор:

Марија Милановић
15.05.2026 17:56

Коментари:

1
Бањалучка рива коментари грађана
Фото: Iks/printscreen

Нови пројекат у Бањалуци - Бањалучка рива, није очарао грађане. Умјесто комплимената и похвала, Бањалучани су га жустро искритиковали.

Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић најавио је нови пројекат у граду – „Бањалучка рива“, још једно ново бетонско шеталиште уз Врбас. Да, није најавио нова стабла, која ће замијенити оних 25 посјечених већ бетон.

Бетон је ваљда исплативији. Бар га је далеко теже уклонити него стабла, а и доста раније се виде резултати, не морате чекати годинама да вам израсте бетон, то иде дан за даном. Бетон вас неће штитити од сунца и топлоте, он ће вас додатно загријавати, али пројекту се не гледа у зубе.

Тако је први човјек Бањалуке саопштио грађанима ову новост те упитао како им се чини. Судећи по коментарима и нису нешто задивљени.

„Шта мислите да идући пут прво питате па онда да сви заједно одлучимо о заједничком (јавном) простору?“ предложила је једна суграђанка. Још једна међу њима се надовезала с питањем гдје ће то тачно уживати с обзиром да се до Врбаса не може доћи.

„Молим те прекини“, гласио је и један кратак, али јасан коментар.

Зашто су незадовољни грађани?

Пројекат којим је у плану повезивање града са шеталиштем уз Врбас од Ребровачког моста до Градског моста, па све до плаже „Врућица“ у Српским Топлицама, није одушевио грађане, умјесто хвалоспјева услиједио је ланчани низ критика.

Подсјећања ради, Бањалучани можда још увијек нису заборавили ону „грешку“ од прије који дан, а када су се наредбом још увијек непознате особе посјекла стабла уз Врбас преко пута Кастела, њих 25.

Умјесто новог зеленила, санкције починиоца и покушаја исправке наводне „грешке“, градоначелник се очигледно грађанима хтио одужити кроз нове парцеле бетона уз Врбас, како би ублажио видно незадовољство, а које ових дана влада у Граду, ако је судити по коментарима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалучка рива

Драшко Станивуковић

грађани критикују

Врбас

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Гајева улица у Бањалуци девастирана

Бања Лука

Кад „магија“ замијени одговорност: Гајева пропала након двије године и 1, 5 милиона

3 ч

1
Стубови за струју.

Бања Лука

Погледајте списак улица: Данас искључења струје у Бањалуци

10 ч

0
Струја

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје: Провјерите да ли је и ваша улица на списку

12 ч

0
Јовица Томић Куљани

Бања Лука

Мјештани Куљана најављују протесте: Градоначелник да испуни предизборна обећања

1 д

0

  • Најновије

19

16

Гвардиола се нашалио пред финале: Заслужујем трибину на Вемблију

19

10

У Уставном суду БиХ признали да раде у крњем саставу

19

05

Трамп: Не желим сукоб због Тајвана

19

00

Умрла уредница са РТС-а

18

58

Централне вијести, 15.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner