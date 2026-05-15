„Молим те, прекини“: Грађани осули дрвље и камење на Станивуковићеву риву

Аутор:Марија Милановић
Коментари:1
Нови пројекат у Бањалуци - Бањалучка рива, није очарао грађане. Умјесто комплимената и похвала, Бањалучани су га жустро искритиковали.
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић најавио је нови пројекат у граду – „Бањалучка рива“, још једно ново бетонско шеталиште уз Врбас. Да, није најавио нова стабла, која ће замијенити оних 25 посјечених већ бетон.
Бетон је ваљда исплативији. Бар га је далеко теже уклонити него стабла, а и доста раније се виде резултати, не морате чекати годинама да вам израсте бетон, то иде дан за даном. Бетон вас неће штитити од сунца и топлоте, он ће вас додатно загријавати, али пројекту се не гледа у зубе.
Тако је први човјек Бањалуке саопштио грађанима ову новост те упитао како им се чини. Судећи по коментарима и нису нешто задивљени.
„Шта мислите да идући пут прво питате па онда да сви заједно одлучимо о заједничком (јавном) простору?“ предложила је једна суграђанка. Још једна међу њима се надовезала с питањем гдје ће то тачно уживати с обзиром да се до Врбаса не може доћи.
Šta mislite da idući put prvo pitate pa onda da svi zajedno odlučimo o zajedničkom (javnom) prostoru? https://t.co/CefbcIDHhO— Tijana Grujić (@ticha_a) May 14, 2026
„Молим те прекини“, гласио је и један кратак, али јасан коментар.
Gdje će tačnio uživati? Nigdje ne mogu sići do Vrbasa. https://t.co/DYxWSFiqhw— Tamara 🌷 (@Tammydraga) May 15, 2026
молим те прекини https://t.co/r8Hleoauia— Симеуна (@peristili) May 14, 2026
Зашто су незадовољни грађани?
Пројекат којим је у плану повезивање града са шеталиштем уз Врбас од Ребровачког моста до Градског моста, па све до плаже „Врућица“ у Српским Топлицама, није одушевио грађане, умјесто хвалоспјева услиједио је ланчани низ критика.
Подсјећања ради, Бањалучани можда још увијек нису заборавили ону „грешку“ од прије који дан, а када су се наредбом још увијек непознате особе посјекла стабла уз Врбас преко пута Кастела, њих 25.
Умјесто новог зеленила, санкције починиоца и покушаја исправке наводне „грешке“, градоначелник се очигледно грађанима хтио одужити кроз нове парцеле бетона уз Врбас, како би ублажио видно незадовољство, а које ових дана влада у Граду, ако је судити по коментарима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч1
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
12 ч0
Бања Лука
1 д0