Годишњица смрти 12 бањалучких беба због недостатка кисеоника

22.05.2026 07:30

У Бањалуци ће данас бити обиљежене 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру, које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.

Из Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, која је организатор обиљежавања, подсјећају на нехуману и нецивилизовану одлуку свјетских моћника из 1992. године којом је онемогућен транспорт кисеоника за Бањалуку због чега је у Клиничком центру Бањалука умрло 12 беба.

"Тринаеста беба умрла је 13 година касније, док је четрнаеста беба преживјела са тешким менталним и физичким оштећењима", подсјетили су из ове организације.

Предвиђено је да у 9.30 часова буде служен парастос и положено цвијеће на споменику 12 беба на Новом гробљу, а у 11.00 часова полагање вијенаца и цвијећа на спомен-обиљежје "Живот" и обраћање званичника.

Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима. Прва беба умрла је 22. маја 1992. године, након чега је услиједила агонија и смрт осталих беба.

До 19. јуна исте године у Бањалуци је умрло 12 беба које су постале симбол кршења људских права и нељудскости међународне заједнице, преноси Срна.

Агонија је прекинута пробојем коридора и спајањем бањалучке регије са осталим дијеловима Републике Српске и Србије. Тринаеста беба Слађана Кобас изгубила је битку за живот са 14 година, а четрнаестој беби Марку Медаковићу недостатак кисеоника оставио је посљедице за цијели живот.

