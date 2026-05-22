ФСБ спријечила терористички напад: Приведен украјински агент, пронађен експлозив

22.05.2026 11:14

Руски службеници Федералне службе безбједности привели су у Новоросијску украјинског обавјештајног агента који је планирао да дигне у ваздух енергетски објекат.

"Федерална служба безбједности (ФСБ) привела је у Новоросијску украјинског обавјештајног агента, руског држављанина рођеног 2003. године", наводи се у саопштењу.

Приведени је становник Северског округа Краснодарског краја. Служба безбједности Украјине га је регрутовала преко платформе Вотсап "да дигне у ваздух објекат енергетске инфраструктуре у Краснодарском крају користећи импровизовану експлозивну направу".

"Починиоца су привели службеници ФСБ-а док се кретао ка мјесту скривеног складишта како би узео оружје. Из складишта је запијлењена високоексплозивна импровизована направа са експлозивним теретом од 2,5 килограма, спремна за употребу, заједно са телефоном који је садржао његову преписку са његовим руководиоцем, потврђујући припреме за извршење злочина", саопштио је ФСБ.

Истражно одјељење Управе ФСБ-а за Краснодарски крај покренуло је кривични поступак на основу члана закона о припреми терористичког напада, због незаконитог стицања, преноса, продаје, складиштења, транспорта или ношења експлозивних материја или експлозивних направа, као и на основу члана законика о државној издаји.

"Оптужени је признао кривицу и сарађује са истрагом", додао је ФСБ.

