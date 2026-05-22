Преокрет Доналда Трампа: Шаље 5.000 војника у Пољску

22.05.2026 07:05

Фото: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да ће САД послати додатних 5.000 војника у Пољску, седам дана након што је Пентагон отказао раније планирано распоређивање 4.000 војника.

Трамп је на мрежи Трут Соушал навео да је одлука донесена због односа САД-а с пољским предсједником Каролом Навроцким, којег је подржао током прошлогодишњих предсједничких избора. Није изнио додатне детаље о томе да ли је ријеч о раније планираном контингенту или о засебној операцији.

Бијела кућа је претходних седмица сигнализирала да намјерава смањити укупно америчко војно присуство у Европи у оквиру политике „Америка на првом мјесту“. Раније овог мјесеца Вашингтон је најавио и повлачење 5.000 војника из Њемачке након спора између Трампа и њемачког канцелара Фридриха Мерца о рату с Ираном.

Остало је нејасно да ли ће војници упућени у Пољску бити дио снага које се повлаче из Њемачке или ће доћи из другог састава. Трамп је раније критиковао и савезнике у НАТО-у због, како сматра, неспремности да се придруже америчком притиску на Иран због Хормушког мореуза.

Министри спољних послова земаља НАТО-а требало би се у петак састати у Шведској, а на скупу ће бити и амерички државни секретар Марко Рубио. Он би, према очекивањима, требало да затражи веће преузимање терета од партнера из Алијансе. Рубио је рекао да ће се на самиту разговарати о „неким од тих питања“, додајући да је Трамп и даље веома љут и разочаран савезницима у НАТО-у.

Трампова објава долази седмицу након што је америчко Министарство одбране изненада саопштило да отказује распоређивање 4.000 војника у Пољску. Министар одбране Пит Хегсет послије је рекао да је отказивање „привремено одгађање“ и да ће САД наставити осигуравати снажно војно присуство у тој земљи.

Навроцки је дуго близак Трампов савезник и добио је његову подршку прије побједе на предсједничким изборима у Пољској. У јануару је за Би-Би-Си изјавио да је Трамп једини свјетски лидер способан "зауставити Владимира Путина и окончати рат у Украјини". И поред ранијих Трампових критика НАТО-а и европских партнера, Навроцки је тврдио да су САД и даље гарант безбједности у Европи, преноси Кликс.

