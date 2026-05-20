Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

АТВ
20.05.2026 19:39

Предсjедник Америке Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Иранска морнарица је нестала, нестало је ваздухопловство и једино питање је да ли ће Сједињене Америчке Државе "завршити посао" или ће бити постигнут мировни споразум.

"Морамо да отворимо Ормуски мореуз. Дакле, даћемо још једну шансу", рекао је Трамп, током обиласка америчке Обалске страже, јавља Скај њуз.

Трамп је истакао да ће израелски премијер Бењамин Нетанјаху учинити "шта год Трамп пожели".

Он је поновио да САД не смију дозволити Ирану да направи нуклеарно наоружање, као и остале поруке попут тога да његова администрација наводно има велику подршку у рату, да иранске власти желе да постигну споразум, као и да је америчка војска "снажно ударила" Иран.

Према његовим ријечима, у случају да Иран достигне нуклеарно наоружање, то би представљало пријетњу Израелу, а посљедично и Американцима у САД.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

