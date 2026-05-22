Хаос и поред болести: Запалили центар за еболу тражећи тијело преминулог рођака

22.05.2026 06:55

Фото: Tanjug / AP / Dirole Lotsima Dieudonne

Демонстранти су у четвртак у источном дијелу Демократске Републике Конго запалили два болничка шатора за лијечење еболе након спора с властима око предаје тијела младића који је преминуо од те болести.

Према наводима локалног политичара Лука Мамбелеа, потпредсједника конгоанске странке А2РЦ, родбина преминулог покушала је силом преузети тијело из болнице Рвампара.

Када су здравствене власти то одбиле, чланови породице почели су гађати болничке шаторе пројектилима, након чега је избио пожар.

У шаторима медицинске организације Алијанса за међународну медицинску акцију у тренутку напада лијечило се шест пацијената обољелих од еболе. Организација је саопштила да су након пожара пребачени на његу унутар болнице.

Ебола се шири у локалним заједницама

Бундибугио сој еболе, за који нема специфичног лијечења ни вакцине, шири се локалним заједницама и изазвао је међународну јавноздравствену узбуну. Власти ДР Конга саопштиле су у четвртак да се најмање 160 смртних случајева доводи у везу с болешћу, уз 13 нових потврђених и још 78 сумњивих случајева у провинцији Итури, преноси Кликс.

Мамбеле је рекао да инцидент показује колико је дезинформација раширено у заједници. Додао је да многи становници вјерују да је „ебола лаж“. Упозорио је и да становништво није довољно информисано о ономе што се дешава, па у најудаљенијим срединама дио људи сматра да је ријеч о „изуму бијелог човјека; она не постоји“.

СЗО прогласила епидемију ванредном ситуацијом

Свјетска здравствена организација прогласила је епидемију ванредном ситуацијом од међународног значаја, али је навела да глобални ризик и даље остаје низак. Портпарол ДР Конга Патрик Мујаја осудио је напад и рекао да су мјештани учинили „управо оно што нису смјели урадити".

